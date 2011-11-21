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Sağlık

Kusursuz ellerin sırrı

ABD’den Avustralya’ya reklamlarda hayranlık uyandıran ve (14 milyon liraya sigortalanan ellerin sırrı ortaya çıktı: Bademyağı.

21 Kasım 2011 02:00



 T24-ABD’den Avustralya’ya reklamlarda hayranlık uyandıran ve 5 milyon Sterlin’e (14 milyon lira) sigortalanan ellerin sırrı ortaya çıktı: Bademyağı.



Hürriyet'in haberine göre, İngiltere’nin ünlü “el modeli” Gemma Howorth ellerinin kusursuzluğunu badem yağına borçlu olduğunu söyledi. Ünlü modele göre badem yağı, ellerin ve tırnak diplerinin nemlendirilmesinde çok etkili. Howorth sadece ellerinin güzelliğiyle iki saatte 800 sterlin (2240 lira), günde ise  2500 sterlin (7 bin lira) kazanabiliyor.

Kate’in elleri de benim

Kate Moss dahil birçok ünlünün reklam çekimlerinde ellerini kullandığı Howorth çok dikkatli davranıyor. Eldivenle güneşleniyor, bulaşık yıkamıyor, çantasını açıp kaparken bile aşırı dikkat gösteriyor.



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