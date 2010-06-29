T24-

İSRAİL SALDIRISI



İsrail saldırısını, İran’ın nükleer programıyla ilgili yürüttüğümüz diplomatik girişimleri ilettik. Görüşmelerimizde ağırlıklı konu başlığı terördü. Yeterli uluslar arası desteği alamadığını, teröre destek verildiğini gizli veya açık olarak, bunları da kendilerine anlatma fırsatımız oldu. Buradan finansal desteği nasıl sağladıklarını liderlere aktarma fırsatımız oldu.

Müttefiklerimizde somut adımlar beklediğimizi de ifade ettik. Artık sadece söylemlerle netice alınamayacağını, somut eylemlerle ortak hareketin ortaya kararlı bir şekilde konulması gerektiğini vurguladık.



MEDYAYA SUÇLAMA

Zirve öncesinde Obama ile uzunca bir görüşmemiz oldu. İran’ın nükleer programı, Gazze ambargosu, gemilere saldırı konularını açık ve samimi şekilde ele aldık. Obama’nın kaygılarımızı ve hassasiyetlerimizi paylaştığını görmekten memnuniyet duydum. İki dostun birbirini anlaması elbette çok önemlidir. Saldırı sonrasında da yaptığımız görüşmelerde de hissetmiştik. ABD’nin Türkiye’nin hassasiyetlerini dikkate aldığını görmek memnuniyetimizi artırmıştır.

Bir şeyi özellikle ve üzülerek ifade etmek istiyorum. Türkiye’de medyanın bizim görüşmelerimizi farklı şekilde vermesi çok önemli. Yani bunların kimden yana olduğunu anlamakta ben zorlanıyorum. Yayınladıkları haberlerin, attıkları başlıkların bizim görüşmelerimizle alakası yok. Bunları yapmak, sadece teröre yataklık yapar başka bir şey yapmaz.

Kendi ülkesinin başbakan’ını, kendine göre zorda bırakacak, yapmadığım konuşmadığım bu görüşmeleri, yapılmış görüşmeler gibi vermek insanın kanına dokunuyor. Siz bu ülkenin medyası olacaksınız ve sadece Ak Parti’yi nasıl yıpratırız diye uğraşacaksınız, bir yandan sağdan bir taraftan soldan vurmak ne basın ve ahlak ilkelerine ne de insani ilkelere sığar.



"BEN GERİLİMDEN YANAYIM"

“Yahu Başbakan hala gerilimden yana.” Bunları söylemek gerilimse kusura bakmasınlar ben gerilimden yanayım. Kimse bizden sululuk beklemesin. Biz ciddi bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetiyoruz. Ciddiyetimizin gereğini her zaman ortaya koyacağız.



Açık ve net söylüyorum. Müttefikler arasında yöntem ve uslüp farklılıkları olabilir. Bunu kimse bir kopuş olarak lanse etmemelidir. Bunu G-20 toplantısında da gördük. İki ülke arasındaki tarihi ilişkiler lobilerin rüzgarlarıyla oluşmamıştır, Ak Parti iktidarı Obama yönetimi gibi bu ilişkilere büyük önem vermektedir.

Türkiye’nin küresel krize ve krizden çıkış tezlerini bu zirvede bir kez daha vurguladık.

Yarın büyüme verileri açıklanıyor. Bunu iyi takip edin. Uzmanların görüşü birinci çeyrekte büyümenin yüksek olacağı şeklinde. Türkiye küresel mali krizin etkilerini en asgari düzeyine indirerek, krizden en hızlı çıkan ülke konumuna gelmiştir. 2009’un ilk yılında dip yaparak, son çeyreğinde yüzde 6’lık büyüme gerçekleştiren yegane ülke Türkiye’dir. Yarın yine yeni bir rekor kıracağız.