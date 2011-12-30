Kusura bakma Hatem ailemi yıktın!



T24- Yurdal Sert’in boşanma aşamasında olduğu eşi Ivana Sert’in ortağı Hatem Yavuz’a kendisine başka kadınlarla çekilen seks görüntüleriyle tuzak kurduğunu öne sürerek açtığı davanın duruşması dün görüldü. Duruşmada Sert, eski dostuna böyle seslendi









Milliyet'in haberine göre, İşadamı Yurdal Sert’in, 7 yıllık eşi Ivana Sert’in ortağı Hatem Yavuz’un kendisine komplo kurduğunu ve eskort kadınla beraber olurken gizlice görüntülerini çektiğini öne sürerek açtığı davanın ilk duruşması dün Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yurdal Sert, geçen ağustos ayında eşinin kendisini önce Hatem Yavuz ile kendi yatağında aldattığını iddia edip boşanma davası açtı. Ardından da “Yaptığımız incelemede aldatmadığını gördük” dedi. Sert’in açtığı komplo davasının ilk duruşmasına ise dün başlandı.







Avukatı Osman Hacıbekiroğlu ile gelen Sert, duruşmayı cep telefonunda oyun oynayarak beklerken, avukatı Fatih Volkan ile mahkemede hazır bulunan Yavuz koridorun sonunda beklemeyi tercih etti. İkili kavga ettikleri duruşma sırasında da göz göze gelmemeye çalıştı. Ertelenen duruşma çıkışında da önce Yavuz, ardından ise Sert mahkemeden ayrıldı.

Yayma niyetim olsa Youtube’daydı





Hakim Abdulgafar Korkmaz, ilk sözü Yavuz’a verdi. Yurdal Sert ile 15 yıllık arkadaş olduklarını belirten Hatem Yavuz, beraber tatil yaptıkları fotoğrafları mahkemeye sundu ve olay gününü şöyle anlattı:

“Ivana’yla 2 sene önce ortaklığımız başladı. Ama evliliklerinde sorunları vardı. Biz de Yurdal’la birçok defa hovardalık yaptık. Ben boşandıktan sonra benim evimi kullanmaya başladık. Hayat kadınlarına 2 saatliğine 200 euro vererek çağırıyorduk. Bir gece gelen kadını Yurdal çok beğendi. Hatta onu Catherina Zeta Jones’a benzetti. O kadına 2 saat değil de gece kalması için 1000 euro verdi. O gece bizde eğlendik. Yurdal, bana çaktırmadan beraber oldukları sırasında onları çekmemi söyledi. İlk çektiğimde gece olduğu için görüntü karanlık çıktı. Ama konuşmaları duyuluyor. Sabaha doğru ise ev aydınlandığı için görüntüler daha iyi çıktı. Makineyle ağırlıklı olarak, kızı çektim. Kadınları gönderdikten sonra bilgisayara görüntüleri yükledim. Daha sonra flash diske attıktan sonra Yurdal’a verdim. Bu görüntüleri zaten kimseye anlatmadım. Eğer anlatsaydım Yurdal temmuz ayında Bodrum’da bir gece kulübünde kızla yakalanmadandaha önce boşanma davası açılırdı. Ayrıca bu görüntüleri yayma niyetim olsa şimdi Youtube’daydı.”



Maillerde videodan bahsediyordu





İddiaların yalan olduğunu söyleyen Sert ise şöyle konuştu: “10 yıldan fazladır Hatem’i tanıyorum. Nasıl bu kadar yalan söylüyor anlamıyorum. Hatem eşimle ortak olduktan sonra tavırları değişti. Ben Hatem’in ne evine gittim, ne de anahtarını aldım. Ivana’yla işlerinin iyi gitmesi için bana tuzak kurdular. O gece ise beni evine çağırdı. İkimizin de morali bozuktu. Hatem, eve kadınlar çağırdı. Biz de onlarla eğlendik. Çok içkili olduğumdan Hatem, ‘Eve gitme kal’ dedi. Gece uyurken bir ara Hatem’i elinde telefonla dolaşırken gördüm. Onu ‘İnşallah çekmiyorsundur?’ diye uyardım. Ertesi gün hayatıma bir şey olmamış gibi devam ettim. Bu olaylar mart ayında gerçekleşti. Yaz aylarında ise eşimin bana karşı tavırları değişti.





Daha sonra eşimin Hatem’le maillerini okudum. Hemen Hatem’i aradım, “Nasıl böyle mailler atarsın.” diye isyan ettim. Daha sonra biz Ivana’yla kavga etmeye başladık. 2 gün sonra ise maillerinde bir videodan bahsediyorlardı. Evin içinde aramalar yaptım. Ivana’nın çekmecesindeki makyaj kutusunda flash disk buldum. Bilgisayara taktım, dosyanın isminin ‘Yurdal ve kızları’ olduğunu görünce çıldırdım. Ben yine de eşimin haberi olmadan durumu düzeltmeye çalıştım ama olmadı. Daha sonra boşanma ve ceza davası açtım.”





Bu sözlerden sonra Yurdal Sert, Hatem Yavuz’a dönerek, “Kusura bakma ama Hatem ailemi yıktın” diye bağırdı. Yavuz ise, “Ayıp ayıp” diyerek çıkıştı. İkilinin atışmalarını avukatları engelledi.

Görüntüyü mahkemeye sundu





Yavuz’un avukatı Fatih Volkan hâkime görüntüden bir kare vererek, “Bakın fotoğrafta kameraya bakıyor. Özel bir olayda 3. bir kişinin orada ne işi var? Metrocity’deki evinin anahtarı Hatem’e verilmiş mi? Bunları sorgulamak lazım. Bir de şimdi flash disk nerede?” diyerek savunmasını yaptı. Bu sırada ise hâkim araya girerek, “Boşanma davası işlemiyoruz. Aralarındaki sorunları geçelim” diyerek tarafları uyardı. Sert’in avukatı Hacıbekiroğlu ise “Flash disk emanettedir. Peki Yavuz’un evinin arandığında neden o görüntüler bir DVD ve bir CD’nin içinde çıktı? Paylaşma niyeti olmasa, hiçbir yere kopyalamaz” dedi. Bu sırada avukatlar arasında atışmalar başlayınca hâkim Korkmaz, “Böyle olursa sizin dava akşama kadar bitmez” diyerek bir dahaki duruşmada Ivana Sert’in dinlenmesine, CD, DVD, flash disk ve hastane raporunun incelenmesine karar verdi.

