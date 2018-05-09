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Kuşun yuva yaptığı parti binasının tuvaleti kullanım dışı bırakıldı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, HDP il binasının tuvaleti, yuva yapıp, yumurtlayan kumru nedeniyle, kullanım dışı bırakıldı

09 Mayıs 2018 20:05

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, HDP il binasının tuvaleti, yuva yapıp, yumurtlayan kumru nedeniyle, kullanım dışı bırakıldı.
Markez Bağlar ilçesindeki HDP il binasının giriş katında bulunan 3 tuvaletten birine, bir kumru yuva yaparak yumurtladı. Yuvayı fark eden partililer, tuvaleti kullanım dışı bıraktı. Kapıya uyarı amacıyla \'Duyarlılık çağrısı\' başlıklı yazı asıldı, \"Kuş yuva yaptığı için bir süre kullanmayalım\" ifadeleri kullanıldı.
Partililer, kuşun yavrulayana kadar tuvaletin kullanılmayacağını belirtti.

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