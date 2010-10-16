T24 - Antalya Film Festivali'ne katılan İsviçreli oyuncu Kusturica'ya benziyor diye dayak yedi.

Antalya Film Festivali'ne katılan İsviçreli oyuncu, bir grup izleyici tarafından dövüldü.

"180 Derece" adlı filminin başrol oyuncusu Michael Neuenschwander, filmin gösterimi için gittiği Antalya’da şiddete maruz kaldı.

Birgün gazetesinin haberine göre; uluslararası yarışma bölümünde gösterilen filmin galasından sonra öfkeli bir grup izleyici, "Bu adamı kovmamış mıydık? Hâlâ ne işi var burada?" diyerek oyuncuyu tartakladı.

Neuenschwander ilk anda neden saldırıya uğradığını anlayamadı. Ancak film ekibindeki arkadaşlarının "Seni Emir Kusturica’ya benzettiler" demesiyle Neuenschwander kendini korumaya aldı.

Grup tarafından tartaklanan oyuncu, film ekibi ve güvenlik elemanları tarafından salondan çıkartıldı.

Neuenschwander, yaşadıklarını İsviçre’nin günlük gazetelerinden Blick’e anlattı.

Yönetmenliğini Cihan İnan’in yaptığı "180 Derece" filmi 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Bölümü’ne katılmıştı. .



