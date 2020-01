Kusturica'dan "Putin'i desteklediğim için Cannes filmimi reddetti" dediğini iddia eden Rus Haber Ajansı’na yalanlama

Sırp sinemacı Emir Kusturica Rus Haber Ajansı’nın (Russian News Agency) “ünlü yönetmenin Cannes Film Festivali’ni, Putin’i desteklediği için yeni filmini reddetmekle suçladığına” dair haberi yalanladı.

Kültür Servisi’nin haberine göre, yayımlanan haber üzerine bir açıklama yapan Kusturica, Cannes Film Festivali’ne yönelik böyle bir suçlama yaptığını reddetti, Russian News Agency’nin yaptığı haberin tamamen yanlış olduğunu belirtti. Festival yönetiminin filmi istediğini ancak filmin henüz hazır olmadığını söyleyen Kusturica, kendisinin filmi festivale göndermek istemediğini ifade etti.

“On the Milky Road”un merkezinde bir adamın hayatının üç dönemi yer alıyor: savaş deneyimleri, kendisini kurtarmayı uman bir kadınla yaşadığı romantik ilişki ve inzivaya çekilmiş bir keşiş olarak çalkantılı geçmişini değerlendirdiği son dönemi.

Şimdiye kadar iki Altın Palmiye kazanan, 2005 yılında ise Altın Palmiye jürisinin başkanlığını üstlenen Kusturica, yeni filmi “On the Milky Road”da kendisiyle birlikte İtalyan oyuncu Monica Belluci de yer alıyor.

1985 yılında “Babam İş Gezisinde” filmiyle, bundan on yıl sonra da “Yeraltı”yla Altın Palmiye kazanan yönetmen geçtiğimiz yıllarda Putin’e olan desteğini yüksek sesle ifade etti. Geçtiğimiz sene, Rusya başkanının Sovyet Cumhuriyeti dönemindeki politikalarını desteklediğini açıklaması üzerine, grubu Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra ile birlikte Ukrayna’da performans yapması yasaklandı. Ancak Kusturica geri adım atmadı, grubu ile verdiği Paris konserini Rusya milli marşını çalarak açtı.