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Kültür-Sanat

Kusturica: Tepkileri AKP başlattı

Altın Portakal Film Festivali'ni terk eden Emir Kusturica, tepkileri Antalya'da yerel yönetimde iktidarda bulunmayan AK Parti'nin başlattığını ileri sürdü.

14 Ekim 2010 03:00

T24- Altın Portakal Film Festivali'ni tepkiler üzerine terk eden yönetmen Emir Kusturica, tepkileri Antalya'da yerel yönetimde iktidarda bulunmayan AK Parti'nin başlattığını ileri sürdü.


47. Antalya Altın Portakal Jüri Üyeliğine davet edilen, ancak Bosna'daki savaşa (1992-1995) ilişkin sözlerine gelen tepkiler nedeniyle Türkiye'den ayrılan yönetmen Emir Kusturica, Türkiye'de yaşadıklarıyla ilgili Sırp basınına demeç verdi.


Kusturica, Sırbistan'ın ''Politika'' gazetesine verdiği röportajda, kendisine gösterilen tepkileri çok ''anlamsız'' bulduğunu ifade ederek, tüm filmlerinin Türkiye'de gösterildiğini ve 10 kez de Türkiye'de konser verdiğini söyledi.


Tepkileri Antalya'da yerel yönetimde iktidarda bulunmayan AK Parti'nin başlattığını ileri süren Kusturica, ''İstanbul'daki siyasetçilerin Antalya'daki sosyal demokratlara bir darbe vurmaları için ben uygun bir sebeptim'' dedi.


Kusturica, Antalya'da sosyal demokratlarla yaşanan gerginliğin ''meşale taşıyıcısının'' Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay olduğunu iddia ederek, ''Tüm bunlara rağmen orada çok güzel bir şey yaşadım. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, Antalya'nın fahri hemşehrisi olmamı teklif etti'' diye konuştu.

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