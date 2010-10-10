-KUSTURİCA: KÜLTÜR BAKANINI DÜŞMAN OLARAK GÖRÜYORUM ANTALYA (A.A) - 10.10.2010 - 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılan ve çeşitli grupların protestolarıyla karşılanan dünyaca ünlü Boşnak asıllı Sırp yönetmen Emir Kusturica, kendisine gösterilen tepkileri "barbarlık, ilkellik" diye yorumladı. Kusturica, "Bu ülkenin Kültür Bakanını bir düşman olarak görüyorum. Çünkü o bunu hak ediyor" dedi. Festivalin uluslararası jüri üyesi olarak Antalya'ya gelen ve dün gece müzik grubuyla özel bir gösteri yapan Emir Kusturica, konakladığı otelde basın toplantısı düzenledi. "Bosna'da Sırplar tarafından Müslümanlar'a yönelik soykırımı desteklediği" iddialarıyla Türkiye'de çeşitli grupların protestosuyla karşılaşan Kusturica, bu yöndeki soruya, "Benim anti emperyalist olduğum bilinir. Çalışmalarımı ve hayatımı bu nokta üzerine kurdum. Bana bu noktadan gelen saldırılar ise hep anlamsız geldi. Benim uğruna savaştığım şey, Birleşik Yugoslavya idi. Savaş öncesi ve savaş sonrası yaklaşımları bu çerçevede ele almak gerekir" dedi. Yugoslavya'nın neden yok olduğuna dair iki versiyon bulunduğunu, kendisinin de bu noktada suçlandığını kaydeden Kusturica, Slobodan Miloseviç'in Yugoslavya'nın parçalanmamasına yönelik çabalarına rağmen, ülkenin Berlin duvarının yıkılmasının ardından ABD ve Avrupa'nın Balkanlar'ı yeniden şekillendirme isteği yüzünden parçalandığını savundu. Bu politik olayların "bir yönetmenin soykırımı desteklemesi ile suçlanmasına yol açacak kadar ileri gittiğini" ifade eden Kusturica, "Ülkeme dair vizyonum, öznel ve kişisel bir vizyondur. Herhangi bir politik partinin üyesi değilim. Benim cümlelerim tamamen inançlarımdan kaynaklanmaktadır. Bazen doğru, bazen yanlıştır. Ben her zaman bunun doğru olduğunu inanırım ama doğru olmayabilirler" diye konuştu. -"KÜLTÜR BAKANINI DÜŞMAN İLAN EDİYORUM"- Ünlü yönetmen Kusturica şöyle devam etti: "Bu festivalde ilk kez başıma bir şey geldi. Kendimi savunmak bile istemiyorum ama bazı şeyleri açıklamak istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Akaydın ve sıcak insanlara, gösterdikleri sıcak ilgi nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Bu ülkenin Kültür Bakanını ise bir düşman olarak görüyorum. Çünkü o bunu hak ediyor. Hayatını insanlığa pencereler açmak için adayan bir insan, herhangi bir suçu destekliyor olamaz. Bir kaç ay önce Bursa'da konser verdik, çaldık. Kültür Bakanı ile aynı partiden olan belediye başkanı bizi öpüyor, kucaklıyor, elinden gelen en iyi ağırlamayı yapıyordu. Çok güzel bir konser verdik. Başörtülü kadınlar el çırpıyor, dans ediyorlardı. Bu benim için büyük mutluluktu." Kusturica, festivalin uluslararası jüri üyesi olduğunu, öğrencilere atölye çalışması yapmayı planladığını da hatırlattı. Karşılaştığı tepkileri "barbarlık ve ilkellik" olarak yorumlayan Kusturica, maruz kaldığı bu manzara nedeniyle jüri üyesi olarak geldiği Antalya'dan ayrılmaya karar verdiğini, atölye çalışmasını da iptal ettiğini bildirdi. Emir Kusturica, "Bir jüri üyesi olarak toplantıya katılıp, öğrencilere workshop yapacaktım. Öğrencilere 50 bodygard eşliğinde bir şey anlatamazsınız. Bunu yapmayacağım. Basın toplantısından sonra burayı terk edeceğim" dedi.