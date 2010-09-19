Kusturica jüri üyesi olmasın

T24 - Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şenel, Kusturica’nın 47. Antalya Film Festivali’ne jüri üyesi olarak davet edilmesini kınadı.



Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şenel, Antalya Belediyesi tarafından düzenlenen 47. Antalya Film Festivali’ne Emir Kusturica’nın jüri üyesi olarak davet edilmesini kınadı.



Federasyon Başkanı Cemal Şenel, Boşnaklar’a uygulanan soykırımın uluslararası mahkemelerce kabul edildiğini ancak Nemenja (Emir) Kusturica’nın insanlık suçları işleyenlerin yakın dostu olup onlara destek verdiğini önü sürdü.



Şenel, Kusturica’nın Bosna Savaşı sırasında tecavüz edilen Boşnak kadınlara hitaben ‘Meseleyi lüzumundan fazla abartıyorsunuz’ dediğini öne sürerek, şöyle dedi:



“250 bin insanın hayatına mal olan soykırımın çözümü olarak ‘500 yıl önce zaten hepimiz Sırp’tık, yeniden Sırp ve Hıristiyan olalım, olsun bitsin’ önerisini getirmiştir. Birçok kere ‘Boşnak bir anne-babadan doğdum, fakat kendimi kültürel açıdan Sırplar’a daha yakın hissediyorum’ açıklamasını yapmıştır. Temmuz 1995’de yalnızca 2 gün içinde 10 bin Müslüman erkeğin şehit edildiği Srebrenica katliamının kurbanlarını anmak üzere o tarihten beri düzenlenen hiçbir törene katılmamıştır.



Buna karşın aşırı milliyetçi Çetnik Sırp milis kuvvetleri komutanı Arkan, yanı sıra da Lahey Savaş Suçları Mahkemesi’nce yargılanırken hapiste ölen Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç ile çok yakın dost olmuş onlara destek vermiştir. Tüm dünyada yaşayan Boşnaklar bu duruma çok üzülmektedir.



Sanatçı duyarlılığı olan insanlar güçsüzün yanında haksızlığın karşısında olmalıdır.



İnsanlık suçunu, soykırımı bütün dünya kabul etmişken, bu suçu işleyenlere destek veren bir insan, yaptığı filmler ne kadar beğenilirse beğenilsin, iyi bir insan olarak kabul edilemez. Jüri üyesi olarak onore edilemez.



Türkiye’de, Bosna Hersek’te ve Dünya’nın birçok ülkesinde yaşayan Boşnaklar’ı üzme hakkını da kimseye vermez. Antalya Belediyesi’nin, dikkatli bir inceleme yapmadan verdiği bu yanlış karardan, vakit geçirmeden döneceğini ümit ediyoruz.”



