-KUSTURİCA "NO SMOKING" İLE KONSER VERDİ ANTALYA (A.A) - 10.10.2010 - Ünlü yönetmen Emir Kusturica, 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında tekno rock grubu ''No Smoking'' ile konser verdi. Konserin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, Kusturica'ya teşekkür ederken yaşananlar nedeniyle de özür diledi. Kusturica ve tekno rock grubu ''No Smoking'', Antalya Kültür Merkezi bahçesine kurulan platformda konser verdi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı konseri az sayıda kişinin izledi. Coşkulu bir topluluğun izlediği Kusturica, sahneye oluşturulan koridordan geniş güvenlik önlemleri altında çıktı. Konseri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın da eşi Günseli Akaydın ile izledi. Renkli sahne şovlarıyla dikkati çeken No Smoking Grubu'nun solisti, sık sık seyircilerle diyalog kurarken, ''Benim adım Hidayet Türkoğlu'' dedi. Konserin ardından Kusturica, geniş güvenlik önlemleri altında Antalya Kültür Merkezi'ne geçerek, Başkan Akaydın ile bir araya geldi. Kusturica ve Akaydın'ın kültür merkezinin yönetim odasındaki buluşmasını sadece AA muhabiri izledi. Akaydın'ın, katılımı için teşekkür ettiği ünlü yönetmen de yaşanan gerginliklerin farkında olduğunu belirtti. Kusturica, Akaydın'a, ''Eğer sizin buradaki konumunuzu algılamasaydım gelmezdim'' dedi. Bunun üzerine Akaydın, ''Politik kışkırtıcılar adına özür dilerim, Antalya halkı gibi binlerce yıldır medeniyetlerin beşiği olmuş bir kentin halkının duygularını temsil etmiyor. Biz ırkçı bir kent değiliz'' diye konuştu. Kusturica da ''Biz bunun farkındayız. Halkla bir arada olunca hemen anladık'' diye cevap verdi. Akaydın, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmeyi anlatırken, konseri de ''çok güzel, süper ve olağandışı bir performans'' diye nitelendirdi. Seyircinin tedirgin edildiğini ve bu nedenle beklentisinden daha az bir katılım olduğunu ifade eden Akaydın, şöyle konuştu: ''Bunu yapan insanları tekrar kınıyorum. Antalya gibi bütün uygarlığın beşiği olmuş bir kente bunu yaşatmaları çok ayıptı. Bunu yapanları kamu vicdanına terk ediyorum. Açıkça bunlar ayıplı insanlar. Başka söyleyecek birşey yok. Antalya yakışanı yapmıştır. Kışkırtıcıları lanetliyorum. Neden bu kışkırtıcılığı Bursa'da yapmadılar da Antalya'da yapıyorlar. İyi ki Antalyalıyız.'' -OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI- Bu arada ünlü yönetmenle ilgili yaşanan polemikler nedeniyle olağanüstü koruma önlemleri alındı. Ünlü yönetmen, bir süre kaldığı Antalya Kültür Merkezi'nden yine koruma tedbirleri altında konakladığı otele geçti. Kusturica'nın güvenliğini, Antalya Emniyet Müdürlüğü Devlet Büyüklerini Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 4 polis memuru ile özel güvenlik görevlileri birlikte sağlıyor.