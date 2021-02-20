'Kuştepe’nin Romanları': Çocuk bezini taneyle, yağı bardakla alıyorlar

İstanbul, Şişli'deki Kuştepe Mahallesi'nin muhtarı Eyüp Demirkıran, mahallede yaşayan Romanların hayatlarının pandemiyle birlikte daha da zorlaştığını söyleyerek, "Müzisyenlik tümden bitti, mekanlar kapatıldı. Çiçekçilik desen, zaten millet cebindeki parayı eli titreyerek harcıyor, çiçeğe mi verecek? Hurdacılık desen akşam sokağa çıkma yasağı var toplayamıyorsun, toplasan ekonomik kriz var, satacak yerler yarı yarıya azaldı. Temizlikçileri de millet korkudan evine sokmuyor. Bir gün tam 30 bin ekmek dağıttığımızı hatırlarım. Çoğu komşumuzun cebinde bir lira bile yoktu. Ve hâlâ da çok farklı değil durum" dedi.

Gazete Oksijen'den Mine Şenocaklı, çoğunlukla Romanların yaşadığı ve Şişli’nin en yoksul mahallelerinden olan Kuştepe Mahallesi'nde yaşayanlarla konuştu.

25 yaşındaki çiçek satıcısı Macide Yorgun, pandemide zor durumda kaldıklarını söyleyerek, “Açlık çekiyoruz, acı çekiyoruz, parasızlık çekiyoruz" dedi.

Mahalle bakkalı Nuray Çakmak da, “Öyle bir düşüş oldu ki, felaket gibi” ifadesini kullanırken, pek çok kişinin ekmek alırken dahi veresiye yazdırdığını, ayçiçek yağının bardağını iki liraya sattığını söyledi. Bebek bezini de taneyle sattıklarını belirten Çakmak, "Pandemiden önce beş lirayla gelirdi çocuklar. Yine ucuzundan gofret, şeker, ceplerini doldururlardı. Şimdi 50 kuruşla geliyorlar” dedi.