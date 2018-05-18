Kuşların motoruna yuva yaptığı kamyonetini çalıştırmıyor

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) - KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Mehmet Konak, kuyruksallayan kuşlarının kamyonetinin turbo kısmına yuva yaptığını görünce aracını çalıştırmadı. Mehmet Konak bir süre evine gidip gelmek için başka araç kullanacağını belirterek, \"Yuvalarını bozmak istemiyorum. Rahatsız olmasınlar diye aracımı çalıştırmıyorum\" dedi.

Safranbolu\'ya 23 kilometre uzaklıktaki Kadıbükü Köyü\'nden geçen Araç Çayı kenarındaki kulübesine gelen Mehmet Konak, ertesi gün kuş izlerini gördüğü aracını oto yıkamaya götürdü. Kamyonetin kaputunu açtığında turbonun üzerinde kuş yuvasını görünce şaşkına dönen Mehmet Konak, yuvayı buradan aldı. Ertesi gün aracının turbo kısmından 2 tane kuyruksallayan kuşunun girdiğini gören Mehmet Konak, kaputu açtığında yuvayı görünce yine şaşkına döndü. Aracını çalıştırmayan Mehmet Konak, kuşların yuva yapmalarını sürdürmesini izledi.

Mehmet Konak ağaçlara kuşlar için yuva yaptığını, ancak kuşların aracının turbo kısmından girerek yuva yaptığını belirterek, \"Kuşların ayak izleri vardı aracın üzerinde. Kaputu açtığımda yuva yapmışlar. Yuvayı mecburen aldım. 3 gün önce buraya geldim. Yine girip çıkmaya başladılar. Bırakayım yuvalarını yapsınlar dedim. Yuvayı kurdular. Büyük ihtimalle burada aracımı bırakacağım. 3 gündür maalesef kuşlar yüzünden aracıma binemiyorum. Yapacak bir şey yok. Rahatsız olmasınlar diye aracımı çalıştırmıyorum. Aracın turbosunun üstüne yuvalarını yaptılar. Yuvalarını bozmak istemiyorum. Eve gidip gelmeye başka bir araç bulacağız. Ya da burası doğal bir ortam zaten burada ayrı bir yuva yapıp oraya götüreceğiz bu yuvayı\" dedi.



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