Kuşların geleceği karanlık...

Kuşların çığlığına kulak verin!

Dünyadaki yaygın kuş türlerinin çoğunun sayısının son yıllarda giderek azaldığı, bunun küresel çevre koşullarının kötüleşmesinin ve biyolojik çeşitlilikte bir krizin işareti olduğu bildirildi.BirdLife International örgütü yöneticisi Mike Rands, "Kuşların, doğru ve kolay okunabilir bir çevre barometresi olduğu ve mevcut yaşam biçimimizin dünyanın biyolojik çeşitliliği üzerinde yarattığı baskıyı açık biçimde görme imkanı tanıdığı" belirtildi.Çevre koruma örgütünün raporunda, endüstriyel tarım ve balıkçılık, istilacı türlerin yayılımı, doğal orman alanlarının azalması ve yerlerini tek kültürlü bitki örtülerinin almasının kuşları tehdit ettiği belirtildi.Mike Rands, uzun vadede iklim değişiminin kuşlar üzerindeki en önemli tehdit olacağını kaydetti.BirdLife raporuna göre;-Avrupa'da yaygın olarak görülen kuşların yüzde 45'i yok oldu.-Avustralya'da yerli kuşların popülasyonunda yüzyılın son çeyreğinde yüzde 81 oranında azalma görüldü.-Kuzey Amerika'da, 20 kuş türünün sayısı son 40 yılda yarıya indi.-Latin Amerika'nın en yaygın türlerinden kardinal kuşu, şu anda türü tehdit altındaki hayvanlar arasında sayılıyor.-Asya'da, sayıları 16 yıl önce milyonları bulan akbabalar, yüzde 99,9 oranında azaldı.