Kuşlardan sonra şimdi de 2 milyon balık öldü

T24 - ABD'de gökten yüzlerce ölü kuşun yağmasının ardından şimdi de bir başka doğal yaşam felaketi görüldü. Ülkenin Maryland eyaletinde 2 milyon ölü balık bulundu.







ABD'nin Arkansas eyaletinde yılbaşı gecesi gökyüzünden 4 ya da 5 bin civarında ölü kuş düşmüştü. Bu olaydan iki gün sonra da Louisiana eyaletinde 500 civarında ölü kuş bulunmuştu.

Arkansas'ın ardından İsveç'in Fallköping kentinde, 5 Ocak günü bir yerleşim bölgesine yakın yollarda çok sayıda kuş ölüsü bulunduğu açıklanmıştı.

Şimdi de ABD'nin Maryland eyaletindeki Chesapeake Körfezi'nde 2 milyon balık ölü bulundu.

Maryland Çevre Şubesinden yetkililer balık ölümlerinin doğal nedenlerden kaynaklanmış olabileceğini söylüyor. Yayınlanan basın açıklamasında, "Soğuk su stresi ve ölen balıklardaki yüksek genç popülasyonu bu durumun nedeni olabilir" denildi. Ancak yapılan ilk testler Maryland'daki su kalitesinin uygun olduğunu gösterdi.

Daha önce de 1976 ve 1980'de kötü kış koşulları nedeniyle aynı bölgede toplu balık ölümleri görülmüştü.





Brezilya ve Yeni Zelanda'da da benzer ölümler

Ancak 2011'in ilk günlerinde sadece Maryland değil, dünyanın farklı ülkelerinde de benzer doğal yaşam felaketleri görülmüştü. Brezilya’da 100 ton sardalya, Yeni Zelanda’da da yüzlerce “snapper” cinsi balık ölü bulunmuştu.

Önceki gün İngiltere’nin Kent bölgesinde de 40 bin ölü yengeç sahile vurdu. Palm Körfezi plajını dolduran yengeçlerin değişen hava koşulları nedeniyle öldüğü düşünülüyor. Bir süre ısınan havaya aldanıp kıyı şeridine giden yengeçlerin havanın soğumasıyla hipotermi geçirip öldükleri sanılıyor.



Parlak yeşil nehir







Geçtiğimiz hafta Kanada’nın Victoria kentinde bir nehrin suyu renk değiştirerek parlak yeşil bir hal aldı. Birkaç saat boyunca kalan bu renk daha sonra eski haline geri döndü. Çevre Bakanlığı nehre yakındaki bir fabrikadan kimyasal sızmış olabileceğini söyledi.



Neden sadece havai fişek olabilir mi?

Arkansas'taki kuş ölümlerinin havai fişek atılması ile ilgili olduğu açıklanmıştı, ancak olayların global bir çevre felaketinin sonucu oldukları veya biyolojik silah deneyleri yüzünden meydana geldikleri gibi teoriler de üretiliyor.