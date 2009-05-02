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Yaşam

Kuşlar da dans eder!

ABD’de yapılan bir araştırmada; bazı kuşların da insanlar gibi müziği hissedip ritme ayak uydurabildiklerini ortaya koydu.

02 Mayıs 2009 03:00

ABD’de yapılan bir araştırmada; bazı kuşların da insanlar gibi müziği hissedip ritme ayak uydurabildiklerini ortaya koydu.

AP’nin haberine göre; ABD, San Diego’daki Neurosciences Enstitüsü’nde yapılan araştırma için uzmanlar müzik grubu Backstreet Boys’u çok seven bir papağan ve 1000 kadar YouTube videosu incelendikten sonra, ilk kez bazı hayvanların müzikle dans ettiğinin belgelendiğini açıkladı.

Ancak papağanlar dışındaki hayvanlarda durum farklı, fillerin küçük bir kısmı ritmi duyarken insanlar ve müzikle ilişkileri çok eskilere dayanan köpek, kedi ve şempanzelerde bu yeti yok.

Snowball adlı papağanın müzikle birlikte kafasını sallayıp dans ettiği ve 2007’de YouTube’da yayımlanan video şu ana dek 2 milyondan fazla kez izlenmiş. Enstitüden Aniruddh Patel, Snowball’un Hindistan’daki sahibiyle iletişime geçmiş. Testlerde Snowball’un sadece birinin hareketlerini tekrarlamadığı, Backstreet Boys’un ‘Everybody’ şarkısının en sevdiği şarkı olduğu ve bu parça eşliğinde dans ettiği ortaya çıkmış.

Test edilen Alex adlı Afrika papağanı da müziği duyunca dansa başlıyor. Araştırmada dans eden hayvanlarla ilgili incelenen 1000 videonun 33’ünde hayvanların ritmi hissettiği görüldü. Bunlar 14 papağan türü ve bir fil cinsiydi.

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