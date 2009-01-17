Küskünler CHP'ye koşuyor

AKP'den umduğunu bulamayan AKP'li belediye başkanları CHP ile temasa geçmeye başladı.





CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, yerel seçim kampanyasını Kars’ta başlatacak. AKP’li Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu’nun CHP’ye katılması Baykal’ın 20 yıl aradan sonra tekrar Kars’ta seçim kazanma ümidini arttırdı. Baykal, bu nedenle ilk Anadolu gezisini de Kars’a düzenleyecek.



Yarın masaya yatırılıyor



Önceki gün İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ile bir saat görüşen Baykal, Tekin’in İstanbul’un ilçelerine yönelik raporunu aldı. Baykal’ın yarın Önder Sav, Mehmet Sevigen, Mustafa Özyürek ve Onur Öymen’in de aralarında yer aldığı kurmaylarıyla yapacağı toplantıda, İstanbul ve İzmir’in ilçelerinin yanı sıra henüz açıklanmayan 33 il belediye başkan adaylığı ile ilgili de son çalışmalarını yapacağı öğrenildi.



Fakıbaba CHP yolunda



Öte yandan AKP tarafından aday gösterilmeyen Eyüp Belediye Başkanı Ahmet Genç ve Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın CHP ile temasta olduğu öğrenildi. Genç’in İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ile görüştüğü belirtilirken, Tekin’in, “Ahmet Genç ile Eyüp’te seçimi kesin kazanırız. Biz genel merkezimize bu konudaki görüşümüzü aktaracağız” değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.



Bu arada Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya da CHP’den, “Adayımız ol” teklifinin iletildiği, Fakıbaba’nın teklifi değerlendirdiği, birkaç gün içerisinde kararını vereceği ifade edildi.