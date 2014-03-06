Kuşkonmaz birinci oldu



Almanya'nın Wiesbaden kentinde bulunan Federal İstatistik Dairesi, kuşkonmazın 2013 yılında da artış göstererek ekimi en çok yapılan tarım ürünü olduğunu açıkladı.

Federal İstatistik Dairesi geçen yıl yaklaşık 24 bin 100 hektarlık alanda kuşkonmaz ekimi yapıldığını açıkladı.

Söz konusu veriler uyarınca Almanya'nın toplam sebze ekim alanının beşte birinde kuşkonmaz ekimi yapılıyor.

Kuşkonmaz ekimi yapılan en geniş alan yaklaşık 5 bin 300 hektar ile Aşağı Saksonya Eyaleti'nde bulunuyor.

Federal İstatistik Dairesi'nin verdiği bilgilere göre havuç ise kuşkonmazın ardından en geniş ekim alanına sahip ikinci tarım ürünü. Almanya’da yaklaşık 10 bin 200 hektarlık bir alan üzerinde havuç yetiştiriliyor.

Geçtiğimiz yıl Almanya'da yaklaşık 6 bin 600 işletme sebze ekimi yaptı. Bunların yaklaşık bin 100'ünün organik tarım kriterlerine göre sebze yetiştirdiği belirtiliyor.