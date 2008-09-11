Kuşhan'ın zayıflama kampına kilit

Kliniği ruhsatsız



Sağlık Bakanlığı, Operatör Dr. Muzaffer Kuşhan'a ait tesisin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, tüm faaliyetlerinin engellenmesine yönelik girişimde bulunulmasına karar verildiğini açıkladı.Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, basında yer alan, "Dr. Muzaffer Kuşhan'ın Kliniğinde Ölüm" başlıklı haberlerle ilgili Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatıyla, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan incelemenin sonuçlandığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:"Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muzaffer Kuşhan'ın konaklama tesisinde kalan Dila Kurt'un ölümü sebebiyle, yataklı konaklama tesisi ruhsatına haiz işletmesinde, izinsiz ve ruhsatsız olarak obezite tedavisine yönelik tıbbi faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla ilgili müfettişlik kanaati aşağıdaki gibidir.Op. Dr. Muzaffer Kuşhan'ın izin ve ruhsata tabii bir tıbbi faaliyet olan obezite tedavisini, izinsiz ve ruhsatsız olarak gerçekleştirdiği kanaatine varılmıştır.Kuşhan'a ait yataklı konaklama tesisinin, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, tüm faaliyetlerinin engellenmesine yönelik girişimde bulunulmasına karar verilmiştir. Raporun bir örneği, Op. Dr. Kuşhan'ın eyleminin adli yönüyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınagönderilmiştir." (aa)