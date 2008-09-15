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Yaşam

Kuşhan'ın merkezi mühürlendi

Dila Kurt’un kalp krizi geçirerek öldüğü Muzaffer Kuşhan’a ait Beykoz’daki zayıflama merkezi mühürlendi

15 Eylül 2008 03:00

Dila Kurt’un kalp krizi geçirerek öldüğü Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muzaffer Kuşhan’a ait Beykoz’daki tesis mühürlendi.
19 yaşındaki Dila Kurt’un zayıflamak için gittiği Kuşhan’a ait tesiste 7 Eylülde kalp krizi geçirerek ölmesi üzerine Sağlık Bakanlığı'nın tesisin faaliyetlerinin durdurulması kararı İstanbul Valiliğine gönderildi.
Valiliğin gereğinin yapılması için kararı iletmesinin ardından Beykoz Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tesisin kapısını mühürledi.
Daha önce boşaltıldığı anlaşılan tesisin mühürlenmesi sırasında, jandarma ekipleri de sağlık görevlilerine eşlik etti.
Uygulamanın üzerinden 2.5 saat geçtikten sonra kapıdaki mührün yerinde bulunmadığı ancak içeride herhangi bir faaliyet olmadığı görüldü.

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