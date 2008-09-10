Kuşhan'ın kliniğinde diyetisten bile yok!

Kuşhan'ın kampında ölüm

Kliniği ruhsatsız

Dila Kurt’un yaşamını yitirdiği Muzaffer Kuşhan’ın zayıflama merkezinde, diyetisyen bile olmadığı ortaya çıktı.Sağlık Bakanlığı, Op. Dr. Kuşhan’ın kliniği hakkında soruşturma başlattı klinikteki zayıflatma tekniği de tartışılıyor. Uzmanlık konusu olmadığı halde diyet yazan doktorlara, Türkiye Diyetisyenler Derneği tepki gösteriyor. Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Turgay Köse, “Bildiğimiz kadarıyla Kuşhan’ın merkezinde diyetisyen yok. Hatta gazete ilanıyla bir dönem diyetisyen aradığını biliyorum. Şahsen böyle isim yapmış biriyle bir meslektaşım çalışmamıştır ya da çalışmıyordur” dedi.Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise 19 yaşındaki Dila Kurt’un öldüğü merkezin sağlık tesisi olarak açılması ve işletilmesine ilişkin bakanlıkça verilmiş izin belgesinin bulunmadığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, Dila’nın ölümünde ambulansın 1 saat geç geldiği iddiaları üzerine yaptığı açıklamada ise söz konusu 112’ye15.28’de çağrı yapıldığını, 15.29’da hareket eden ambulansın 15.41’de olay yerine vardığı bildirildi.Jandarma kayıtlarına göre Kuşhan kliniğinin sadece “otel ruhsatı” var. Polonezköy’deki klinikte halen 56 kişi zayıflamaya çalışırken, çıkan haberlerin ardından dün sabah itibariyle 6 kişi tesisi terk etti. Op. Dr. Muzaffer Kuşhan’ın da klinikten ayrıldığı bildirildi.Dr. Kuşhan’ın merkezindeki sabah-akşam tempolu 45’er dakikalık yürüyüş ve 1500 kalorilik beslenmeyle uygulanan ortak programla ilgili uzman görüşleri ise şöyle:Haftada 1.5 kilonun üzerinde kilo verme durumu uzun sürdüğü takdirde, vücut önce şeker depolarını, sonra yağ depolarını yakmaya ve açlık veya aşırı egzersiz uzun sürdüğünde ise gerekli enerjiyi çalışan kaslardan (organ kası) elde etme yoluna gider. Bu da organ hasarına neden olur.Vücut bu arada susuz kalır ve elektrolit dengesi bozularak çeşitli organlarda hasara ve hatta kalp kası çalışması bozulmalarına ve ani ölümlere yol açabilir. Aşırı kilolularda (obezlerde) kilo vermenin sağlığı bozmaması için, önce ağırlığın yüzde 10’unu kaybetmek hedef alınmalı ve kilo kaybı 4-6 aya yayılmalı.Hazırlanan beslenme programı da, egzersiz programları da kişiye özel olmalı. Aynı model asla uygulanamaz. Bir kişinin ne kadar yürüyeceği, ne kadar aktivite yapacağı testler sonucu hazırlanır.Egzersizde aşırı yüklenilmemelidir. Hem öğlen hem akşam gibi çift egzersizi sporcular bile yapmıyorlar. Egzersiz olmadan asla kilo verilmez ama aşırı egzersiz de bedeni olumsuz komplikasyonlara itebilir. Kalori kısıtlamasına karşıyım, vücudun ihtiyacı ne kadarsa, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine bağlı olarak o kadar bir beslenme planı hazırlamalı.21 yıldır sağlığı bozulan tek kişi yok Op. Dr. Muzaffer Kuşhan, internet sitesinde, kendisini, klinik ortamında zayıflama yönteminin Türkiye’de ilk uygulayıcısı olarak tanıtıyor ve 1987’de başladığı sağlık hizmetini, kendi kurduğu Polonezköy’deki merkezinde sürdürdüğünü belirtiyor.Haftalık ücreti 980 euro (1700 YTL) olan klinikteki yöntemin temelini Kuşhan, “tıbbi kontrol altında hiçbir ilaç kullanmadan bilimsel eğitim, doğal diyet ve sportif aktiviteler” olarak tanımlıyor. Kuşhan şöyle diyor: “1986’dan beri hastalarımı klinikte tedavi etmekteyim. Şimdiye kadar kliniğimde zayıflamayan veya sağlığı bozulan tek kişi görülmedi. Aksine yaptığımız laboratuvar çalışmaları göstermiştir ki, fazla kiloların verilmesiyle beraber; kandaki yüksek kolesterol, trigliserid ve ürik asit seviyeleri normale veya normale çok yakın bir seviyeye inmektedir.”19 yaşındaki çocuklarını toprağa veren Kurt ailesi ise hukuki girişimlere başladı. Yeğenini kaybeden Ali Dürüst, “Bu kadar kısa zamanda bu kadar kilo vermek sağlıklı değil. Hiçbir sağlık problemi olmayan canımız ordan ölü olarak çıktı. Savcılar ihmal olup olmadığını ortaya çıkaracaktır. Sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi. Aile, Adli Tıp raporundan sonra suç duyurusunda bulunacak.