Kuşhan’ın kampında esrarengiz ölüm

Doktor Muzaffer Kuşhan’ın Polenezköy’deki zayıflama kliniği 19 yaşındaki Dila’nın ölümüyle sarsıldı. İşadamı Ali Dürüst’ün yeğeni Dila Kurt 1,5 ayda 15 kilo birden verince kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bu olay üzerine tüm gözler daha önce de bir Amerikalı işadamının ölümüyle gündeme gelen Kuşhan’ın ünlü kliniğine çevrildi.



Polenezköy’de bulunan Dr. Kushan’s Clinic International iş ve sanat dünyasının ünlü isimlerini de zayıflatıyordu. Spor ve günlük diyetle takip edilen hastalardan biri de GS eski Asbaşkanı Ali Dürüst’ün 19 yaşındaki yeğeni Dila Kurt’tu. Fazla kilolarından şikayetçi olan Dila çeşitli sağlık kontrollerden geçirildikten sonra beslenme programına alındı.



Aynı anda uzun yürüyüşler ve egzersizlere başlatıldı. Sıkı bir programa tabi tutulan genç kız burada verilen gıdaları tüketti. Belirlenen program çerçevesinde kendisine verilen sabah, öğle, akşam öğünlerini yedi, sıkı bir egzersiz programına alındı. Yoğun tempoya alışık olmayan bünyesi pazar akşamı saat 16.00’da alarm verdi. O gün çok mutlu olan Dila’yı annesi, babası ve kardeşleri ziyarete gelmişti. Kız kardeşi Şima’ya ders çalıştıran Dila aniden oturduğu yerden yere düştü. Bir anda mosmor olan genç kıza ilk müdahale ailesinden geldi.



Kızlarının kalp krizi geçirdiğini anlayan aile “Doktor” diye bağırdı, fakat artık çok geçti. Dila üç dakika içinde geçirdiği kalp krizi sonucu orada ölmüştü.



Dila’yı katil gen öldürdü!



Dila Kurt’un ailesi “olay yerinde doktor ve ambulans olsaydı” Dila kurtulurdu derken gözler ünlü diyetisyen Muzaffer Kuşhan’a çevrildi. Telefonda görüştüğümüz Kuşhan “Dila sapasağlam bir kızdı. Her türlü kontrolü yapıldı. Havuz kenarında annesi babası ve bütün akrabalarıyla otururken fenalaştı. Benim evim oraya 30 metre camdan gördüm hemen doktor odasına aldık. Kalp masajı, suni teneffüs, oksijen ve elektro şok yapıldı. Maalesef kalp çalışmadı. İnsanı 9 yaşında ve 15 yaşında da yakalayan katil bir gen vardır. Dila’yı öldüren de bu katil gendir. Çünkü kız ne hareket halinde ne de başka bir şekildeydi annesi ve babasıyla otururken oldu. 45 günde 15 kilo verdi. Yedikleri ve içtikleriyle alakası yok. Öyle olsaydı onunla aynı yemeği yiyen 60 kişi de ölürdü. Ortalıkta onun kalbinin durmasını gerektiren hiçbir şey yok. Bu adli tıpta otopsiyle belli olacak. Bizim oraya geldiğinde 98 kilo 600 gramdı. Şu anda 85 kilo.”



Dürüst: Sapasağlam girdi



Şokta olan Ali Dürüst ise şöyle konuştu: “Dila, Kuşhan’ın kampına Temmuz’un sonunda girdi. Orada bütün kontrollerin yapıldığını söyleyip kampa aldılar. Dün ailesi ziyarete gitmişti. Kardeşine ders çalıştırırken kalp krizi geçirmiş. Onların yanında vefat etmiş. Kalple ilgili hiçbir sıkıntısı yoktu. Zaten oraya kontrol edip alıyorlar. Dila’yı da kontrolden geçirip aldılar. Dila oraya sapasağlam girdi. 90 kiloydu. Kısa sürede 15 kilo verdi. Bu hafta son haftasıydı. Okullar açılacağı için kampı bırakacaktı. Herhalde aşırı bir kontrolsüz yüklenmeden dolayı kalp krizi geçirdi.”

