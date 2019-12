Kuşatma en az 1.5 milyon lira

T2 4

Damien Hirst ve Anish Kapoor da satışta

Antik A.Ş., 7 Mart Pazar günkü Çağdaş Sanat Müzayedesi’ne hazırlanıyor. Mubin Orhon, Fahrel Nisa Zeid, Burhan Doğançay ve Ömer Uluç gibi sanatçıların önemli eserlerinin satışa sunulacağı müzayedenin gözdesiyse kuşkusuz 1 milyon 500 bin lira açılış fiyatıyla satışa sunulacak Erol Akyavaş’ın dev boyutlardaki başyapıtı ‘Kuşatma’ olacak.Antik A.Ş'nin çağdaş sanat biriminin başındaki ismi Olgaç Artam'ın Radikal gazetesinde yayımlanan (4 Mart 2010) söyleşisi şöyle:Çağdaş sanat eserlerine yönelik artan ilgi ve yoğun talebi karşılamak için bu alandaki müzayedelerimize hız verdik. Antik A.Ş. olarak her zaman “Çağdaş Türk sanatına yatırım geleceğe yatırımdır” diyoruz. Hedefimiz ülkemizde sanata olan ilgiyi çoğaltmak, uluslararası piyasalara açılarak Türk sanatını ve sanatçısını tanıtmak, koleksiyonculara en iyisini sunarken, eserlerin de hak ettikleri gerçek değerlere ulaşmasına yardımcı olmak. Uluslararası sanat dergilerinin şubat ve mart sayılarında ve yurtdışı kaynaklı internet sitelerinde Erol Akyavaş’ın ‘Kuşatma’sını görebilirsiniz. İlk defa bir Türk sanatçısının eseri uluslararası dergi ve gazetelerde dünya sanatçıları ile birlikte tam sayfa olarak yer alıyor.Diğer yandan Antik A.Ş. her zaman çağdaş sanatın içindeydi, bu alanda birçok rekor bizim müzayedelerimizde oluştu. 2001-2004 yılları arasında düzenlediğimiz çağdaş sanat müzayedeleri yoğun ilgi gördü ve yeni koleksiyoncular piyasaya girdi. Daha sonraları çağdaş ve klasik eserlerin bir arada satışa sunulduğu müzayedelerde çağdaş eserler çok yüksek fiyatlara satılmaya başlandı. Son dönemlerde oluşan yoğun talep sonucunda sadece çağdaş sanat eserlerinin yer aldığı müzayedeler düzenliyoruz. Ayrıca Antik Palace’ın bir katında çağdaş sanat sergileri düzenleyeceğiz. İlk sergi 27 Mart’ta açılacak Abdurrahman Öztoprak sergisi olacak.Erol Akyavaş’ın eseri tam anlamıyla görkemli bir başyapıt. Sanat uzmanları tarafından Türk resminin en önemli resimleri arasında gösteriliyor. Yani ‘Kuşatma’ sadece Erol Akyavaş’ın değil, aynı zamanda çağdaş Türk sanatının da başyapıtları arasında. Bugüne kadar New York, Berlin, Londra gibi dünya sanat merkezlerinde ülkemizi temsil etmiş, oralarda sergilenmiş, birçok önemli kaynakta, katologta yer almış. Hal böyle olunca bugüne kadar bir çağdaş Türk resmi için biçilen en yüksek açılış rakamına sahip.Eserin ne kadara satılacağı konusunda tahmini bir fiyat söylemek çok zor. Bu kadar önemli bir başyapıtın satışa sunulup, satın alınabilir olmasının müzeler ve koleksiyoncular için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu eserin bir benzeri daha yok. Nasıl ki şu anda Osman Hamdi Bey’in ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ klasik Türk resminin başyapıtları arasındaysa ‘Kuşatma’ da gelecekte 1950 sonrası Türk resminin başyapıtları arasında yerini alacaktır. Hangi koleksiyona ya da müzeye girerse koleksiyonun en önemli eseri olacaktır.Son zamanlarda alıcıların çoğalması ve sanatçıların değerlerinin anlaşılması ile günümüz sanat eserlerine büyük bir ilgi oluştu. Koleksiyoncu sayısındaki hızlı artış sonucunda görüldü ki resim piyasamızda çok fazla eser yok. Ekonominin temel kuralı arz-talep ilişkisi sanat eserlerinde de aynı şekilde işledi ve fiyatlarda artış oldu. Ama aslında fiyatlar hâlâ çok uygun. Rekor olarak konuştuğumuz rakamları dünya piyasaları ile kıyasladığımızda aslında hiç de yüksek olmadıklarını görüyoruz. Medyaya yansıyan satışlar sanatçıların çok özel ve bir eşi daha olmayan başyapıtları oldukları için rekor fiyatlarla anılıyorlar. Mesela Picasso’nun ‘Pipolu Çocuk’u 100 milyon dolara satıldı. Ama 100 bin dolardan da Picasso imzalı eserler alabilirsiniz. Başyapıt eserler dünyanın her yerinde, her zaman ayrıcalıklıdırlar.Biz sanatçıların satıştan telif hakkı almalarından yanayız ve destekliyoruz. Çıkan yasada tabloların daha önce bir başkasına satıldığının resmi belgesinin sunulması gerekiyor. Kataloglarımızda bunu özellikle belirtip, sanatçılara belgelerini müzayede öncesinde veya bitiminden bir ay sonrasına kadar sunarak, eğer kâr varsa bu kârdan doğan telif haklarını takip ederek ödeyeceğimizi belirtiyoruz. Sanatçılar satışlarımızdan talepte bulunmuyorlar. Örneğin Burhan Doğançay’ın 2.2 milyon lira çekiç fiyatına satılan tablosu için Burhan bey eserinin bu fiyata satılmasından duyduğu memnuniyetten bahsedip telif ücreti istemeyeceğini basına açıklamıştı. Müzayedelerimizde satışa sunulan eserlerin sanatçıları ve çalıştıkları galeriler ile bire bir temas halindeyiz ve bundan mutluyuz.Antik A.Ş.’nin 7 Mart’ta Swissotel’de düzenleyeceği Çağdaş Sanat Eserleri müzayedesinde çağdaş sanatın çok ünlü isimleri Anish Kapoor ve Damien Hirst’ün eserleri de Türkiye’de ilk kez satışa sunulacak. Hint asıllı İngiliz sanatçı Anish Kapoor’un parlaklık-koyuluk, görünen-görünmeyen kavramlarından yola çıktığı ‘Shadow’ adlı eserinin açılış fiyatı 40 bin lira olarak belirlendi. Ölü köpekbalıkları ya da pırlantalı kuru kafa ile tanınan Damien Hirst’ün ‘Purple Butterfly’ adlı 2008 tarihli eserinin açılış fiyatı ise 50 bin lira.Müzayedede yaylı çalgıları konu alan heykelleriyle tanınan Arman’ın ‘Violensel Sandalye’si, Julian Opie’nin ‘Shahnoza Dancing White Dress’ adlı tablosunun yanı sıra Zhang Dali, Youssef Nabil, Mark Kostabi, Magbool Fid Husain gibi çağdaş sanatın ünlü isimlerinin eserleri de satılacak. Tel: 0212 236 24 60