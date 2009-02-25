'Kuşaktan Kuşağa' sergisi

Belma Hoşağası ve Meral Emre’nin eserlerinin bulunacağı Kuşaktan Kuşağa resim sergisi 27 Şubat’ta açılacak.Belma Hoşağası ve Meral Emre’nin Elma Sanat Atölye’sindeki sergisi 27 Şubat-7 Mart tarihleri arasında görülebilecek.Meral Emre, işlerinde kullandığı suluboya tekniği ile duygu ve düşüncelerini dolaysız, incelikli ve şiirsel bir dille izleyici ile paylaşmak amacındadır, Suluboyanın duygusal ve sponton pasajları ile kendini ifade etmekledir,Belma Hoşağası 1975 yılından beri doğadan seçtiği görüntüleri tuvale yansıtmaktadır.Çeşitli kurumlarda koleksiyona girmiş resimleri bulunmaktadır, Kadın Ressamlar Derneği ve Gesam'a üye olan Ankara sanatçımız çeşitli karma sergilere katılmış ve 8, kişisel sergisini açacaktır.Sergi tarihi: 27 Şubat - 7 MartAdres: İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasıİstiklal Caddesi No:146 Beyoğlu/İstanbul