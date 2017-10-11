Kuşadası'ndaki şampiyonada deniz dünyası görüntülenecek

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası İlçesi\'nde, 12- 14 Ekim tarihlerinde Kuşadası Belediyesi\'nin ev sahipliğinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından fotoğraf sanatçılarının katılımıyla Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.

Kuşadası Adabanko ve Korumar Koyu\'ndaki 4 ayrı dalış noktasında gerçekleştirilecek Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası yarışmalarında, 35 sualtı görüntüleme fotoğrafçısı, fotoğraf kategorisinde balık, makro, konulu makro, geniş açı ve modelli geniş açı disiplinlerinde Türkiye şampiyonluğu için yarışacak. Yarışmacılar ayrıca video kategorisinde de Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek. Yarın saat 08.30\'da başlayacak yarışmalarda 5 ayrı disiplinde en iyi ilk üç fotoğraf seçilecek. Yarışılan kategorilerde alınan toplam puanlar sonrasında Türkiye şampiyonu fotoğrafçı belirlenecek. Video kategorisinde ise en iyi puanı alan videoyu çeken yarışmacılar madalya kürsüsüne çıkacak. Kapanış ve ödül töreni 14 Ekim\'de Kuşadası Kervansaray\'da saat 19.00\'da gerçekleştirilecek. Yarışma sonunda dereceye girenler gelecek yıl yapılacak Sualtı Görüntüleme Avrupa Şampiyonası fotoğraf ve video kategorisinde Türkiye\'yi temsil edecek milli takımları oluşturacak. Türkiye şampiyonası sonuçları, aynı zamanda 2019 Dünya Şampiyonası\'na gidecek milli takım adayları için ilk ayağı oluşturacak.

\'ENVANTER OLUŞACAK\'

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Türkiye\'nin eşsiz sualtı güzelliklerinin yarışmacıların gözlerinden sanata dönüştürüleceğini belirterek, bu şampiyonanın sualtı sporlarında farklı bir önemi olduğuna dikkat çekti. Doç. Dr. Özen, şampiyonaya katılan bütün sporculara başarılar dileyerek, organizasyona destek veren Kuşadası Belediyesi ve EA Sualtı Görüntüleme Sistemleri, Nauticam, Spor Toto Genel Müdürlüğü, Central Rent A Car\'a teşekkür etti.

Altın Palet Su Altı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası\'nın Kuşadası\'nda yapılmasına karar veren TSSF yetkililerine teşekkür eden Kuşadası Belediye Başkanı CHP\'li Özer Kayalı, \"Kuşadası körfezinin güzelliği kadar, deniz içi yaşamının da çok renkli ve güzel olduğunu biliyoruz. Bu güzellikleri, muhteşem ortamı ve güzel deniz canlılarının usta sanatçılarca fotoğraflanması, videoya çekilmesi çok önemli bir envanter de oluşturacak. Yarışmaya katılacak olan tüm sanatçılara başarılar diliyorum\" dedi.



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