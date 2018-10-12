Kuşadası'nda tutuklanan Almanya vatandaşı tahliye edildi

"Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla ağustos ayından bu yana Türkiye’de tutuklu bulunan Almanya vatandaşı Hüseyin M. hakkında ilk duruşmada tahliye kararı verildi.

Hüseyin M.'nin avukatı Erdal Güngör, müvekkilinin yurt dışına çıkmasına izin verildiğini belirterek, Almanya’nın Braunschweig kentinde yaşayan müvekkilinin Almanya’ya seyahat etmekte özgür olduğunu söyledi. Tahliye kararında müvekkilinin sabıkasının bulunmamasının rol oynadığını kaydeden avukat Güngör, davanın görülmeye devam edileceğini ve bir sonraki duruşma tarihinin 9 Nisan 2019 olarak belirlendiğini aktardı.

Güngör, 42 yaşındaki müvekkiline 2014 ve 2015 yıllarında Facebook üzerinden Erdoğan'a hakaret ettiği suçlaması yöneltildiğini söyledi. Duruşmada Ankara’daki Almanya Büyükelçiliği’nin hukuk ve konsolosluk hizmetleri bölümünün yöneticisi de hazır bulundu.