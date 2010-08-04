Kuşadası'nda sokak ortasında cinsellik

T24- Gazete Habertürk'ün haberine göre, alkolü fazla kaçıran iki turist sokak ortasında seks yaptı Kuşadası’nda sabaha kadar alkol alan iki turist, otele dönerken önce öpüşmeye başladı ardından da sokak ortasında cinsel ilişkiye girdi. Vatandaşlar turistlere tepki gösterdi.



Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda alkolü fazla kaçıran Belçikalı 2 turist, sokak ortasında cinsel ilişkiye girdi. Ortaya çıkan nahoş görüntüler karşısında vatandaşlar, turistlere tepki gösterdi.





Aydın’ın Kuşadası Barlar Sokağı’nda sabaha kadar eğlenen B.C.N. isimli erkek ve N.Y.N. isimli kadın turist, alkollü fazla kaçırınca günün ağarmaya başladığı sabah saatlerinde kaldıkları otele dönerken, cadde ortasında kendilerinden geçti. Aşırı alkollü olan B.C.N. ve N.Y.N. isimli Belçika uyruklu 2 turist, alkolün de etkisiyle cadde ortasını yatak odası zannedip cinsel ilişkiye girdi. Olaya bazı vatandaşlar tepki gösterirken, bazıları da manzarayı cep telefonlarına kaydetti.



