T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kuşadası'nda sokak ortasında cinsellik

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkolü fazla kaçıran iki turist sokak ortasında önce öpüştüler sonra cinsel ilşkiye girdiler. Vatandaşlar turistlere tepki gösterdi.

04 Ağustos 2010 03:00

T24- Gazete Habertürk'ün haberine göre, alkolü fazla kaçıran iki turist sokak ortasında seks yaptı Kuşadası’nda sabaha kadar alkol alan iki turist, otele dönerken önce öpüşmeye başladı ardından da sokak ortasında cinsel ilişkiye girdi. Vatandaşlar turistlere tepki gösterdi.


Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda alkolü fazla kaçıran Belçikalı 2 turist, sokak ortasında cinsel ilişkiye girdi. Ortaya çıkan nahoş görüntüler karşısında vatandaşlar, turistlere tepki gösterdi.


Aydın’ın Kuşadası Barlar Sokağı’nda sabaha kadar eğlenen B.C.N. isimli erkek ve N.Y.N. isimli kadın turist, alkollü fazla kaçırınca günün ağarmaya başladığı sabah saatlerinde kaldıkları otele dönerken, cadde ortasında kendilerinden geçti. Aşırı alkollü olan B.C.N. ve N.Y.N. isimli Belçika uyruklu 2 turist, alkolün de etkisiyle cadde ortasını yatak odası zannedip cinsel ilişkiye girdi. Olaya bazı vatandaşlar tepki gösterirken, bazıları da manzarayı cep telefonlarına kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24