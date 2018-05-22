T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kuşadası'nda otele fuhuş baskını: 4 gözaltı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir otele fuhuş operasyonu düzenleyen polis, 4 kişiyi gözaltına aldı

22 Mayıs 2018 18:22

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesindeki bir otele fuhuş operasyonu düzenleyen polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, ilçedeki bir otelde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, otele operasyon düzenledi. Operasyonda, para karşılığı fuhuş yaptıkları belirlenen Azerbaycan uyruklu 2 kadın ile yer temin ettikleri öne sürülen otel sahibi A.B. ve resepsiyon sorumlusu A.A. gözaltına alındı. Kadınlar, işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi\'ne gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Latif SANSÜRKUŞADASI Aydın DHA AYDIN KuşadasıKuşadasıEmniyet Müdürlüğü Asayiş BürosuEkiplerOperasyondaAzerbaycanKadınlarGöç
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24