Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi sezonu 'Celestyal Olympia' ile kapandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesindeki limana demir atan Malta bayraklı \'Celestyal Olympia\' adlı gemiyle, 2018 kruvaziyer turizmi sezonu sona erdi.

Türkiye\'nin en önemli kruvaziyer limanlarından biri olan Aydın\'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Yolcu Limanı\'na turizm sezonunun son yolcu gemisi yanaştı. Malta bayraklı \'Celestyal Olympia\' adlı kruvaziyer gemisi, limana demir attı. Çoğunluğu Amerikalı 1300 yolcusu ve 800 mürettebatıyla limana yanaşan gemiden inen turistlerin bir kısmı otobüslerle Meryemana Evi ve Efes Antik Kenti turuna çıktı. Bazı yolcular ise tur programına katılmayarak kent merkezini gezdi.

2018 yılında Kuşadası\'na toplam 151 kurvaziyer gemisiyle 122 bin 321 turist geldiğini belirten Ege Port Genel Müdürü Azizi Güngör, \"Kuşadası Limanı\'na kurvaziyer gemilerin dışında Ekim ayı sonuna kadar Yunanistan\'ın Samos Adası\'ndan da 477 feribot seferiyle 69 bin 773 yolcu giriş yaptı. Önümüzdeki yıl artan rezervasyonlara göre, 195 kurvaziyer gemisiyle 170 bin 773 turist gelecek. Ayrıca Yunanistan\'ın Samos Adası\'ndan 477 feribot seferiyle 70 bin yolcu gelmesi bekleniyor. Kurvaziyer turizminde 2020 rezervasyonları iyiye gidiyor. Türkiye bu krizden yavaş yavaş çıkıyor. Büyük firmaların rotalarını tekrar Türkiye\'ye çevirdiğini görüyoruz\" dedi.



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