Kuşadası'nda insan kaçakçılığına 2 tutuklama

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmeni yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Sisam Adası\'na geçirmeye çalışırken suçüstü yakalanan 2 Türk organizatör, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri, geçen 19 Aralık gecesi Kuştur Mevkii civarında yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Sisam Adası\'na geçme hazırlığında kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen jandarma, Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen ile kaçışı organize ettikleri belirlenen Tük vatandaşı M.D. (39) ve H.A.\'yı (48) yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından kaçak göçmenler, Aydın İl Göç idaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi. İki organizatör ise dün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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