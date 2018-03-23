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Kuşadası'nda haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli tutuklandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, karıştıkları çok sayıda suç nedeniyle haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 kişi, polis tarafından yakalandı

23 Mart 2018 22:22

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, karıştıkları çok sayıda suç nedeniyle haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 kişi, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişiyi bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından harekete geçen polis, şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda, cinayet, yağma, hırsızlık, yaralama, firar, sahte kimlik kullanma, tehdit, hakaret gibi 13 ayrı suç dosyasından aranan ve hakkında kesinleşmiş 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. (31), silahlı tehdit, hırsızlık, hakaret, uyuşturucu ve uyarıcı madde sattırmak ve mukavemet gibi toplam 6 suçtan aranan ve hakkında 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (30), mala zarar verme ve hırsızlık  suçlarından aranan, hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. (32), firar, hırsızlık, mala zarar verme gibi 6 ayrı suçtan aranan ve hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.F. (34) ile bugün meydana gelen bir motosiklet hırsızlığının şüphelisi A.G. yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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