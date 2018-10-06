T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kuşadası'nda göçmen kaçakçılığına 4 gözaltı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki metruk binada yapılan kontrolde, göçmen kaçakçılığında kullanılan malzemeler ele geçirildi

06 Ekim 2018 17:06

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesindeki metruk binada yapılan kontrolde, göçmen kaçakçılığında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Önlem alan jandarma ekipleri, binaya gelen 4 kişiyi gözaltına aldı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri, Kuşadası\'nın Güzelçamlı Mahallesi Venüs Plajı mevkisinde dün sabah metruk bir binayı kontrol etti. Yapılan kontrolde ise 8,5 metre uzunluğunda ve üzerinde 2 pompa bulunan, şişirmeye hazır lastik bot tespit edildi. Botu yerinde bırakan jandarma ekipleri, dışarı çıkıp binaya giren çıkanları takibe aldı. Bir süre sonra binaya giren İ.D. ve M.A.B. ile bu kişilere gözcülük yapan A.M.K. ve R.E., gözaltına alındı. Gözcülük yapan şüphelilerin üzerinde, yaklaşık 10 gram esrar ele geçirildi. Metruk binada yapılan detaylı araştırmada ayrıca, 13 şambrel ve 2 el pompası bulundu. Jandarma karakoluna götürülen 4 şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Latif SANSÜRKUŞADASI Aydın DHA AYDIN KuşadasıAydınJandarma Komutanlığı AsayişKuşadası Güzelçamlı Mahallesi Venüs PlajıYapılanBotuGözcülükMetrukJandarmaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24