Kuşadası'nda deprem paniği!

Kuşadası merkezli meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremin ardından, Kuşadası ilçesinde panik yaşandı. Bazı semtlerde elektrikler kesildi.Halkın bir kısmı araçları ile yüksek mevkilere çıkarak kendilerini emniyete almak isterken, bazıları da evlerini terk ederek sokağa çıktı.Gelen son bilgilere göre bazı görgü tanıkları, sahil kesimindeki yer dalgalanmasını net biçimde gözlemlediklerini kaydetti

3.7 büyüklüğündeki sarsıntıda sakinliklerini koruyan Kuşadalılar, 4.9 büyüklüğündeki ikinci sarsıntıyla kısa süreli de olsa panik yaşadı.

Kuşadası Kaymakamı Mustafa Esen, deprem bölgesinde yaşadıklarını hatırlatarak, vatandaşların paniğe kapılmamalarını istedi. Esen, ilçe merkezinde ve çevresinde en ufak bir çatlağın bile meydana gelmediğini vurguladı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Olcay Yakup İnankur, ilçe merkezinde emniyet birimlerine intikal eden her hangi bir olumsuz durumun olmadığını gece vardiyasındaki tüm emniyet ekiplerinin hareket halinde görev başında olduklarını belirtti.





Depremler İzmir ve çevresini salladı



Depremlerin en şiddetlisi sonuncusuydu ve büyüklüğü 4.9 oldu. Kuşadası’ndaki elektirik kesintisi paniği daha da artırdı.



İzmir'in Selçuk ilçesinde panik yaşayan vatandaşlar sokaklara çıktı.





KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA



Yazılı açıklamada, saat 22.07'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin özellikle Selçuk, İzmir, Kuşadası, Söke ve yakın çevresinde kuvvetlice hissedildiği belirtildi.



Depremin olduğu bölgenin birinci derece deprem bölgesi içerisinde yer aldığı ve yoğun deprem etkinliğine maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, ''Bölgede çok fazla parçalı diri fay bulunmaktadır. Bu yüzden bölgede yaşayan vatandaşlarımızın depreme her zaman hazırlıklı bulunmaları ve depreme dayanıklı evlerde ikamet etmeleri gerekmektedir'' denildi. "



Depremler sonrası bir yazılı açıklama da Ülkeler Deprem Kestirme Ağı Türkiye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan geldi.



Ercan, depremin, güneş patlamalarının en yoğun olduğu bir günde meydana geldiğine dikkati çekti.



Artçı depremlerin 4,3 büyüklüğüne dek en az 7 gün sürmesinin beklendiğini vurgulayan Ercan, ''Bu boydaki Kuşadası Sümerbank, Ortaklar, Germencik gibi sıcak su çıkışları kırığın diri olduğunu, daha büyük deprem üretmek için gerildiğini göstermektedir.



Batı Anadolu yaklaşık son üç haftadır çok gergindi, bu deprem bunun sonuçlarından biri. Batı Anadolu'da depremlerin irili ufaklı sürmesi şaşırtıcı olmaz..." dedi. "



Depremlerden 3’ünün merkez üssü Selçuk, birinin Kuşadası ve birinin de Ortaklar-Germencik olarak açıklandı.



Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, büyüklükleri 2.6’yla 4.9 arasında değişen sarsıntıların sonuncusu en büyüğü oldu.



Bu deprem sonrası, İzmir'in Selçuk ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde korkuya kapılan vatandaşlar sokaklara çıktı. Ayrıca Kuşadası'nda yaşanan elektrik kesintisi paniği daha da artırdı.





Selçuk'ta evlerinden çıkarak, kendilerinini sokaklara ve boş alanlara atan ilçe sakinlerinin bekleyişi sürüyor. 4.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı evlerin camları kırılırken, biri çocuk iki kişinin korkudan bayıldığı ve Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıkları kaydedildi.



Depremin merkez üssüne yakın olan ve bu nedenle depremin şiddetli şekilde hissedildiği Kuşadası'nda vatandaşlar evlerinden çıkarak, boş alanlara yöneldi. Sarsıntı nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, sokakta bekliyor ve evlerine girmeye çekiniyor.





AYDIN



Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, merkez üssü İzmir'in Selçuk ilçesi olan ve Aydın'da da hissedilen depremin ilde can ve mal kaybına yol açmadığını söyledi.



Depremle ilgili çalışmaların devam ettiğini, şu ana kadar yansıyan herhangi bir olumsuz olayın olmadığını belirten Vali Coş, art arda yaşanan depremler nedeniyle vatandaşların tedirginlik yaşadığını ifade etti.



SELÇUK



Selçuk'ta da can ve mal kaybı yaşanmazken, bazı evlerinin camlarının kırıldığı, biri çocuk iki kişinin korkudan bayıldıkları bildirildi.



Selçuk Kaymakamı Aziz İnci, can ve mal kaybı olmadığını belirterek, şu ana kadar kendilerine yardım talebi gelmediğini ifade etti.



Depremin merkez üssü olan Selçuk ilçesine en yakın yerleşim yeri Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de halk bir süre sokakta bekledikten sonra yavaş yavaş evlerine dönüyor.