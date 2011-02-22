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Yaşam

KUŞADASI'NDA DEPREM KUŞADASI (A.A)

22 Şubat 2011 21:53

-KUŞADASI'NDA DEPREM KUŞADASI (A.A) - 22.02.2011 - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kuşadası'nda akşam saatlerinde meydana gelen yer sarsıntıları paniğe yol açtı. İlk olarak 17.30'da Kuşadası merkezli 3.6 büyüklüğündeki deprem ile başlayan sarsıntılar, artçı depremler ile devam etti. Saat 18.00 sıralarında meydana gelen merkez üssü Selçuk olan 2.9 büyüklüğündeki ikinci sarsıntı ile paniğe kapılan bazı vatandaşlar, bir süre ev ve iş yerlerine giremedi. Kuşadası'nda yaşayan Jeoloji Mühendisi Hasan Yıldız, depremlerle ilgili şunları söyledi: ''Kuşadası aktif bir fay hattı üzerinde bulunmaktadır. Bu sebeple bu tür sarsıntıların olması doğaldır. Bu çapta meydana gelen sarsıntılar yer kabuğuna yakın mesafede meydana geldiği için sarsıntı büyükmüş gibi algılanıyor. Oysa 2.9-3.6 büyüklüğündeki depremler düşük şiddetli sarsıntılardır. Vatandaşlarımızın şu aşamada paniğe kapılmalarını gerektiren bir konu yoktur.''

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