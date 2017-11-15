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Kuşadası'nda deniz kaplumbağaları için sahile tabela koyuldu

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- KUŞADASI'nda, deniz kaplumbağalarının korunmasına dikkat çekmek için sahile uyarı tabelaları konulmaya başlandı

15 Kasım 2017 14:36

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- KUŞADASI\'nda, deniz kaplumbağalarının korunmasına dikkat çekmek için sahile uyarı tabelaları konulmaya başlandı.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği\'nin (EKODOSD) girişimleriyle son yıllarda yumurtalarını bırakmak için Kuşadası sahillerini mesken edinen caretta caretta cinsi iribaş deniz kaplumbağalarının korunması için plajlara uyarı tabelaları dikildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi\'ne yaptıkları müracaatın olumlu yanıtlandığını belirten  EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, \"Uzun kumsallara sahip, yüzlerce tatil sitesinin ve işletmelerin bulunduğu Kuşadası kıyılarında 2012 yılından bu yana da, hemen her yıl caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının kumsallarımızda yuva yaptığını görüyoruz. Chelonia mydas türü yeşil deniz kaplumbağalarının ise zengin deniz çayırlarının bulunduğu Kuşadası kıyılarına beslenmek için geldiğini, ölü ve yaralı kayıtlarından anlıyoruz. Yaklaşık 30 kilometrelik uzun bir kıyı şeridine sahip Kuşadası kıyılarında ölü, yaralı ve yuva yapan kaplumbağalarla ilgili, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları konusunda işbirliği yapılması için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na müracaat ettik. Deniz kaplumbağalarını koruma çalışmalarına destek veren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Güzelçamlı\'dan, Kuştur\'a kadar uzanan kıyılarda, deniz kaplumbağası vakalarının en yoğun olduğu 9 noktaya \'Deniz Kaplumbağalarını Koruyalım\' tabelaları dikti. Tabelalarda deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik bilgiler, ölü, yaralı ya da yuva yapan kaplumbağa görüldüğünde neler yapılması gerektiği ve yapılan koruma çalışmalarının görselleri yer alıyor\" dedi.
Tabelalar sayesinde bilinçli ve duyarlı vatandaş sayısında artış olacağına inandıklarını söyleyen EKODOSD Başkanı Sürücü, \"Yaz aylarında 600 bine yakın insanın bulunduğu Kuşadası kıyılarında, hem plajlara gelen hem de sahilde gezen yazlıkçılar, deniz kaplumbağaları konusunda bilgilendirilerek, bilinçli ve duyarlı insan sayında önemli artış olacaktır. Dikilen tabelalar, kumsala yuva yapmak için çıkan caretta carettalar ve ölü, yaralı deniz kaplumbağalarının anında ihbar edilmesini sağlayacaktır. Doğa Koruma ve Milli Parklar, Aydın Büyükşehir Belediyesi, ADÜ Biyoloji Bölümü, DEKAMER ve EKODOSD işbirliğiyle, Kuşadası kıyılarındaki deniz kaplumbağalarının koruma çalışmaları sürdürülecektir\" diye konuştu.
Sürücü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü\'nün düzenlediği, 5\'inci Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu 6-8 Aralık\'ta Kuşadası\'nda gerçekleştirileceğini kaydetti.

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