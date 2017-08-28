Kuşadası'nda caretta caretta seferberliği

Latif SANSÜR / KUŞADASI(Aydın), (DHA) - SON yıllarda yumurtlamak için Aydın\'ın Kuşadası ilçesi sahillerini de tercih eden caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının yavruları, denizle buluşmaya devam ediyor. Türkiye\'de deniz kaplumbağası yuvalama bölgeleri dışında kalan Kuşadası\'nda son üç günde 51 yavru yumurtadan çıkarak denize yöneldi. Yuvadan çıktıklarında içgüdüsel olarak yakamozları hedef seçen yavruların, yanılarak sahil sitelerindeki yoğun ışıklara yönelmesini Eko-Sistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği (EKODOSD) gönüllüleri önledi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, carettaların 5 yıldan bu yana Kuşadası sahillerinde yuva yapmaya başladığını söyledi. Yaklaşık 2 ay önce Kadı Kalesi önünde karaya çıkıp, zemin uygun olmadığı için yuva yapacak yer bulamadan denize dönen kaplumbağanın Sevgi Plajı Sahili\'ne yumurta bıraktığını belirterek, \"Kaplumbağanın, yumurtalarını yakınlarda uygun bir alana bırakacağını tahmin etmiştik. Yaklaşık 50 gün sonra Sevgi Plajı önünden bir ihbar geldi. 2 günde 34 yavrunun denizle buluşması sağladık. Yuva yerini çevirip, koruma altına alarak, bilgilendirme tabelalarını diktik\" dedi.

IŞIKLAR YANILTTI

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Sevgi Plajı\'nda yumurtalardan dün çıkan yavrularla birlikte toplam 51 kaplumbağanın denizle buluşturulduğunu belirterek şunları söyledi:

\"Sevgi Plajı\'na yuva yapan kaplumbağanın yumurtalarından 51\'i denizle buluşturuldu. Yuva yerinin arkasında bulunan ışık yoğunluğu nedeniyle, yavrular etkilenip ışığa doğru gittiğinden yuva yerinden denize doğru kanal açılarak yavruların denizle buluşmasını sağladık. Denizle buluşan 50 yavrudan sonra bugün sabah yuvayı açtık. Bir yavrunun canlı olduğunu görerek onu da oluşturduğumuz kanaldan doğal yaşam alanı olan denize gönderdik.\"

GELECEĞİN ANNE- BABA KAPLUMBAĞALARI

Yuvadaki yumurta kabukları, döllenmemiş yumurtalar, ölü embriyolar ve ölü yavru sayılarının tespit edilerek, yuvanın ölçümlerinin kayıt altına alındığını söyleyen Sürücü, yuvadan çıkan yavruların 25- 30 yıl sonra Kuşadası için potansiyel anne ve babalar olacağını tahmin ettiklerini anlattı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, vatandaşların duyarlılığının arttığını ve carettaların zarar görmemesi için sahil sitelerinde tatillerini geçirenlerin korumacı olmasının yavruların hayatını kurtardığını bunun da sevindirici olduğunu kaydetti.



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