Kuşadası'nda bot faciasınden kurtulan Suriyeli tutuklandı- Yeniden

KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Samos Adası\'na gitmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun batmasıyla 9 kişinin yaşamını yitirdiği faciada, sağ kurtarılan 4 kişi arasında bulunan Suriyeli M.S.E., insan kaçakçılarıyla işbirliği yaptığı iddiasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Geçen perşembe gecesi, Aydın\'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir kaçak göçmen botunun battığı ihbarı üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, 3\'ü Iraklı, 1\'i Suriyeli 4 kişiyi sağ kurtardı. 7\'si çocuk, 2\'si kadın 9 Iraklının ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Toplam 13 kişinin bulunduğu belirlenen lastik bottan sağ kurtulan Iraklı Soner Rad, olayda üç çocuğu ile eşini kaybetti. Yaşadıkları dehşet anlarını anlatan Soner Rad, kendilerini almak üzere tekne bekledikleri sırada kaçakçıların lastik bot getirdiklerini gördüklerini, binmek istemediklerini, bunun üzerine insan kaçakçılarının silahla tehdit edip, denize açılmalarını sağladıklarını anlattı. Denize açıldıktan kısa süre sonra ise aşırı yük ve dalgalar nedeniyle yaşanan panikten dolayı botun battığını belirtti. Olayın ardından, sağ kurtulanlardan Suriyeli M.S.E., organizatörlerle işbirliği yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S.E., Kuşadası Adliyesi\'ne sevk edildi. M.S.E.\'nin polise verdiği ifadede, yurt dışına çıkmak için organizatörlerle iş birliği yapmak zorunda kaldığını, kendisinin de kandırıldığını öne sürdüğü öğrenildi. Suriyeli M.S.E., savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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