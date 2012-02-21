Kuşadası'nda CHP'li belediyeye baskın: 8 kişi gözaltında

T24 - Kuşadası Belediyesi'nde İhaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvetle suçlanan zanlılar aralarında Belediye Başkan Yardımcısı M.Z.F. (Mehmet Zeki Fidandal) CHP Gençlik Kolları Eski Genel Başkanı İ.İ.Y.’nin (İrfan İnanç Yıldız) de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Geçen Mayıs ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonla aynı zamanda Kuşadası Belediyesi’ne de operasyon düzenlenmişti.

O operasyonun devamı niteliğinde Kuşadası Belediyesi’ne yönelik ikinci operasyon yapıldı. Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir ve Kuşadası’nda eş zamanlı baskınlarda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı M.Z.F. (Mehmet Zeki Fidandal), CHP Gençlik Kolları Eski Genel Başkanı İ.İ.Y. (İrfan İnanç Yıldız), Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Y.A. (Yusuf Atak) ile Kuşadası Belediyesi CHP Meclis üyesi A.K. (Ahmet Kireç) ile firma sahiplerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir’e getirilen zanlıların, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvetle suçlandıkları öğrenildi.

Zanlıların sorgularına başlanacağı, elde edilen bilgiler doğrultusunda da yeni gözaltıların yaşanabileceği bildirildi.