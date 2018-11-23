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Kuşadası'nda 62 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla başka ülkelere geçmeye çalışan 62 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı

23 Kasım 2018 14:26

Kadir ÖZEN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla başka ülkelere geçmeye çalışan 62 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik helikopteri, çarşamba günü saat 21.30 sıralarında, Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan bottaki Afganistan uyruklu 22\'si erkek, 15\'i kadın ve 25\'i çocuk, toplam 62 kaçak yakalandı.
Kıyıya getirilen kaçaklar, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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