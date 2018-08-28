T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kuşadası'nda 3 bin 710 ton çöp toplandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca, 3 bin 710 ton evsel atık ve 141 ton ambalaj atığı topladığı açıklandı

28 Ağustos 2018 21:15

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca, 3 bin 710 ton evsel atık ve 141 ton ambalaj atığı topladığı açıklandı.
Kuşadası, 9 günlük bayram tatilinde 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırladı. İlçede, temizlik ve hijyeni sağlamak amacıyla belediye ekipleri aralıksız çalıştı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Güzelçamlı Milli Parkı bölgesinden başlayarak, Kuştur sınırları sonuna kadar 23 mahallede 24 saat esasına göre 3 vardiya halinde çalışan 186 personel, 9 gün boyunca 3 bin 710 ton evsel atık, 141 ton ambalaj atığı topladı. 21 çöp toplama aracı, 3 açık kasa damperli kamyon, 3 vakumlu yol süpürme aracı ve 2 arazöz ile kesintisiz çalışan ekipler, 500 konteyneri de yıkadı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Latif SANSÜRKUŞADASI Aydın DHA AYDIN Kuşadası Belediyesi TemizlikMüdürlüğüKurban BayramıKuşadasıTemizlikGüzelçamlı Milli ParkıKuşturFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24