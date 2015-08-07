Kuşadası'nda 2 plaj, kanalizasyon atığı nedeniyle kapatıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne bağlı terfi istasyonların arıza yapması sonucunda Kuşadası ilçesinde 2 plaj girişe kapatıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne bağlı Kuşadası'ndaki 3 terfi istasyonunda meydana gelen arıza nedeniyle denize pis su akmaya başladı.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların ihbarı üzerine deniz suyu numunesi alarak inceleme yaptı. Yetkililer, değerlerin yüksek çıkması üzerine, Grup Sitesi ve Ömer Tatil Köyü yakınındaki 2 plajdan denize girişi yasakladı.



Aydın Valiliği'nce ASKİ, Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi'ne gönderilen yazılarda, vatandaşların belirtilen noktalardan denize girmesinin önlenmesi istendi.



Bunun üzerine zabıta ekiplerince şeritle çevrilen plajlardan denize giriş engellendi.

Turistlere anlatılamıyor





Öte yandan, yaşananlara tepki gösteren vatandaşlar, sıkıntının bir an önce giderilmesini beklediklerini belirtti.

Grup Sitesi sakinlerinden Erhan Metin Güney, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını, denize kanalizasyon suyu akması nedeniyle girişin yasaklandığını ifade etti.

Görevlilerin yabancı dil bilmemesi nedeniyle turistlere denize girişin neden yasaklandığının anlatılamadığını aktaran Güney, "Bu durum Kuşadası için hiç iyi olmadı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bir an önce sorunu çözmesini bekliyoruz" diye konuştu.