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Kuşadası'nda 2 lastik botta 94 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden 2,5 saat arayla 2 ayrı lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 94 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı

05 Ocak 2019 13:48

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinden 2,5 saat arayla 2 ayrı lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 94 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik mobil radarı, perşembe günü saat 05.20 ve 07.54\'te, 2 ayrı kaçak geçiş tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, lastik botları durdurdu. Her iki bottaki 46\'sı Suriye, 37\'si Afganistan, 5\'i Sierra Leone, 4\'i Filistin ve 2\'si Mali uyruklu, toplam 94 kaçak yakalandı. 23\'ü kadın, 30\'u erkek ve 41\'i çocuk olan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçaklar, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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