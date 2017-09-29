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Kuşadası'nda 2 ayrı yerde ceset bulundu

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde, faklı yerlerde, birinin kime ait olduğu belirlenemeyen iki ceset bulundu

29 Eylül 2017 17:40

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası İlçesi\'nde, faklı yerlerde, birinin kime ait olduğu belirlenemeyen iki ceset bulundu.
Hacıfeyzullah Mahallesi Yılancı Burnu ile Güvercinada arasındaki kıyıda, bugün öğle saatlerinde, 50-60 yaşlarında bir erkek cesedi olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan erkek cesedini inceledi. Ardından ceset, otopsi için morga kaldırıldı. Ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Ölen kişinin bir süredir aranan bir Alzheimer hastası olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi.
Dün gece ise Barlar Sokağı\'ndaki bir kafenin tuvaletinde 46 yaşındaki Osman Palet\'in cesedi bulundu. Palet\'in vücudunda da herhangi bir darp ile kesici ve delici alet yarasına rastlanmadı. Palet\'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili ilgili soruşturma başlattı.

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