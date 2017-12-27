Kuşadası'nda 108 şişe kaçak rakı ele geçirildi

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, polisin yılbaşı öncesi alkollü içki satışı yapan 6 iş yerine düzendiği operasyonlarda, 70 cc\'lik toplam 108 şişe gümrük kaçağı rakı ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi içki satışı yapan yerlerde denetimlerini sıklaştırdı. Dün 6 işyerine düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen toplam 108 şişe 70 cc\'lik rakı ele geçirildi. Kaçak içkilere el koyan polis, iş yeri sahibi N.S. hakkında yasal işlem başlatılmak üzere tutanak tutup, ifadesine başvurdu. Polis yetkilileri, denetimlerin süreceğini bildirdi.

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