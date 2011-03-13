-KUŞADASI'NA BAHAR GELDİ KUŞADASI (A.A) - 13.03.2011 - Kuşadası'nda yaklaşık bir haftadır devam eden şiddetli fırtına, yağmur ve soğuk hava, yerini bahar havasına bıraktı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstüne çıkması ile fırsatı kaçırmak istemeyen hafta sonu tatilcileri, sabahın erken saatinde sahilleri doldurdu. Hava sıcaklığının 22 dereceye ulaştığı Kuşadası'nda, ilçe sakinleri, günübirlik tatilciler ve yabancı turistler sahillere akın ederken, kafelerde boş yer kalmadı. Kuşadası'nda aralıksız süren yağmurla birlikte, hava sıcaklığı da yer yer 1 dereceye kadar düşmüştü.