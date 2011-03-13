T24 LogoT24 Logo
Yaşam

KUŞADASI'NA BAHAR GELDİ  KUŞADASI (A.A)

13 Mart 2011 14:10

-KUŞADASI'NA BAHAR GELDİ  KUŞADASI (A.A) - 13.03.2011 - Kuşadası'nda yaklaşık bir haftadır devam eden şiddetli fırtına, yağmur ve soğuk hava, yerini bahar havasına bıraktı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstüne çıkması ile fırsatı kaçırmak istemeyen hafta sonu tatilcileri, sabahın erken saatinde sahilleri doldurdu.  Hava sıcaklığının 22 dereceye ulaştığı Kuşadası'nda, ilçe sakinleri, günübirlik tatilciler ve yabancı turistler sahillere akın ederken, kafelerde boş yer kalmadı. Kuşadası'nda aralıksız süren yağmurla birlikte, hava sıcaklığı da yer yer 1 dereceye kadar düşmüştü. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24