Kuşadası'na yanaşan 3 gemi umutlandırdı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın) (DHA) - AYDIN\'ın Ege Port Kuşadası Limanı\'na, kötü giden 2017 sezonunda bugün biri küçük 3 geminin yanaşması, esnaf ve turizmcileri önümüzdeki günler için umutlandırdı.

Geçtiğimiz yıllar aynı anda 7 transatlantiği ağırlayan Ege Port Kuşadası Limanı\'na bugün, 3 kruvaziyer gemisi birden yanaştı. Gemilerin dörtte üçünün seferlerini iptal ettiği limana yanaşan \'Thomson Dream\', \'Celestyal Olympia\' ve \'Wind Star\' adlı gemiler ile 3 bin 500 turist ve 2 bin personel kentegeldi. Amerikalı, İspanyol, İtalyan, Kanadalı, İngiliz, Portekiz\'den gelen turistler, günübirlik Kuşadası\'nı ziyaret etti. Yanaşan Yunan bayraklı \'Celestyal Olympia\' gemisine bayram tatiline çıkacak çok sayıda Türk yolcunun katılması da dikkat çekti. Gemilerden inen yolcuların bir kısmı otobüslerle bölgedeki Efes, Meryem Ana, Artemis Tapınağı, İsa Bey Camii gibi ören yerlerini ziyaret etti. Tur programına katılmayan yolcular ise Kuşadası kent merkezini gezmeyi tercih etti.

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