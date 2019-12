-KUŞADASI'NA TURİST YAĞDI KUŞADASI (A.A) - 07.09.2010 - Türkiye'nin önde gelen kruvaziyer turizm merkezlerinden Kuşadası'na bir günde 8 gemiyle 8 bin 650 turist ve 4 bin gemi personeli geldi. Kuşadası Ege Ports Limanı'na bu sabah saatlerinden itibaren yanaşan ''Aqua Marine'', ''Sapphire'', ''The Calypso'', ''Cristal 800, ''Gemini'', ''Briliance Of The Seas'', ''Splendour Of The Seas'' ve ''Cristal Serenity'' adlı kruvaziyer yolcu gemisiyle ilçeye toplam 8 bin 650 yolcu ve 4 bin mürettebat giriş yaptı. Kuşadası'na gelen turistlerin bir bölümü, düzenlenen turlarla İzmir Selçuk'taki Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi'ni ziyaret etmeyi tercih ederken, tur programına katılmayan turistler ise Kuşadası çarşılarına akın etti. Bu arada 8 geminin aynı gün içinde Kuşadası'na gelmesi, limanda 3. iskele ihtiyacını bir kez daha ortaya koydu. ''The Caliypso'', ''Gemini'' ve ''Sapphire'' isimli gemiler yolcularını indirdikten sonra açığa demirlemek zorunda kaldı.