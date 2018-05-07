T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kuşadası'na kruvaziyer morali

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası Ege Port Limanı'nda bu sabah yanaşan Bahama bayraklı 'Silver Wind' isimli kruvaziyer gemisi, 2018 yılında ilk seferini gerçekleştirdi

07 Mayıs 2018 17:10

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası Ege Port Limanı\'nda bu sabah yanaşan Bahama bayraklı \'Silver Wind\' isimli kruvaziyer gemisi, 2018 yılında ilk seferini gerçekleştirdi.
Çoğunluğu Amerikalı ve İngiliz 270 yolcusu ile Kuşadası Ege Port Limanı\'na yanaşan gemiden inen yolcuların bir kısmı, tur otobüsleri ile Efes ve Meryem Ana kültür turuna çıkarken, tura çıkmayan yolcular Kuşadası çarşılarına yöneldi. Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, \"Silver Wind isimli kruvaziyer gemisi 2018 yılında ilk seferini gerçekleştirdi.
Selversea Cruises firmasına ait \'Silver Wind\' ismli gemi sezon boyunca 3 sefer daha gerçekleştirecek. Selversea Cruises firmasına ait diğer gemilerle toplam sezon boyunca 7 sefer gerçekleştirilecek\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Latif SANSÜRKUŞADASI Aydın DHA AYDIN Kuşadası Ege Port LimanıBahamaWindAmerikalıKuşadası Ege Port LimanıEfesMeryem AnaKuşadasıEge Port Limanı Genel Müdürü Aziz GüngörSelversea CruisesFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24