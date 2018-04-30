Kuşadası'na 'En Baba Zeytinyağı' ödülü

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde üretimi yapılan Türk zeytinyağı \'Yerlim/Ania Pregreen\', zeytinyağı üretiminde, 28 ülkeden yaklaşık 1000 markanın yer aldığı Newyork Uluslararası Zeytinyağı Yarışması\'nda \'a robust\' (en sağlam- en baba) kategorisinde altın madalyayla ödüllendirildi.

Kuşadası ilçesinde üretilen organik zeytinyağına, ABD\'nin Newyork kentinde yapılan yarışmada, 28 ülkeden yaklaşık 1000 katılımcı marka arasından \'a robust\' kategorisinde altın madalya verildi. Zeytinyağı üretiminin yapıldığı İtalya, İspanya, Portekiz, Brezilya, Uruguay gibi ülkelerin katıldığı \'Newyork İnternational Olive Oil Competition\' yarışmasında, \'Yerlim/Ania Pregreen\', \'a robust\' kategorisinde değerlendirilmeye alınan 50 marka arasından altın madalyayı Kuşadası\'na getirdi. Bu yıl ilk kez kullanılmaya başlanan son teknoloji, soğuk sıkım zeytinyağı üretim sisteminde yüksek değerlerde polifenol içerdiği, nane likörü renginde olduğu için \'pregreen\' adı verilen yağ, erken hasat memecik zeytininden üretildi.

ZEYTİNYAĞININ OSCAR\'INI ALDI

Kuşadası\'nda organik üretim yapan şirketin sahibi Gürsel Tonbul, Türk zeytinyağıların üstün niteliğini göstermek için yarışmaya katıldıklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Ürettiğimiz zeytinyağlarının üstün niteliğini, ülkemizde de yüksek kaliteli zeytinyağların üretildiğini uluslararası platformlarda göstermek için bu yıl zeytinyağı üreticisi ülkeler arasında çok önemli ve prestijli bir yarışma olan Amerika Birleşik Devletleri\'nde düzenlenen Newyork Uluslararası Zeytinyağı Yarışması\'na katıldık. 28 ülke ve 1000\'e yakın markanın katıldığı yarışmada, zeytinyağının oskarları sahiplerini buluyor. Yarışmaya en çok katılım gösteren ülke, 148 marka ile İtalya. Bu yıl ülkemiz 12 marka ile temsil edilmiş. Büyük bir özveri ve heyecanla ürettiğimiz \'Pregreen\' ile ülkemizi Newyork\'ta temsil ettik, \'en sağlam\' kategorisinde altın madalya ile ödüllendirildik. Yarışmanın tüm katılımcıları arasında bu kategoride değerlendirmeye layık görülen en iyi 50\'nin arasından birinciliğe ulaşmak bizim için ayrı bir mutluluk.\"

YAĞI, MEMECİK ZEYTİNİNDEN ÜRETTİ

Yarışmaya katıldıkları zeytinyağının erken hasat memecik zeytininden üretildiğini belirten Tonbul, \"Bu yağ, yeşil zeytinden üretildiği için acı bir yağ. Rengi nane likörü renginde. Kıvamı yoğun, hem de biraz yakıcı bir yağ. Hiçbir şekilde pişmemesi ve çiğ tüketilmesi gerekiyor. İlaç niyetine kullanılmalı. Sabahları aç karna birer yemek kaşığı içildiğinde, içerdiği polifenol değerleri nedeniyle ağzınızdan başlayarak tüm sindirim sisteminizde ki her türlü yara rahatsız edici hastalıkları iyileştirici etkisi var. Gastronomik değeri çok yüksek bir yağ. Çok özgün salatalarda kullanılabilir, çok özgün mezelerde pişme işlemi tamamlandıktan sonra üzerine ilave edilerek çiğ olarak tüketilebilir. Doğrudan doğruya hiçbir ilave tatlandırıcı, sirke, ekşi baharat eklemeden iyi bir ekmekle yenilebilir\" dedi.



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