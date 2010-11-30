Kuşadası'na bu yaz 543 turist gemisi geldi

T24 - Türkiye'nin önde gelen kruvaziyer limanlarından birine sahip olan Kuşadası, 2010 turizm sezonunda planlı olarak ilçeye gelen son transatlantik gemiyi ağırlıyor. Kuşadası Limanına yanaşan Bahama bayraklı ''Star Princess'' adlı gemi ile çoğunluğu ABD vatandaşı 3 bin yolcu ile bin 300 personel ilçeye giriş yaptı.



Gemiyle Kuşadası'na gelen turistlerden bir bölümü düzenlenen turlarla İzmir Selçuk'taki Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi'ni ziyaret ederken, kalan bölümü şehir merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.



Kuşadası Yolcu Limanının işletmesini yürüten Ege Ports'un genel müdürü Aziz Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun bir sezon geçirdiklerini, 2010 sezonu boyunca 534 gemi seferi ile yaklaşık 550 bin yolcunun Kuşadası'na geldiğini bildirdi.



Güngör, resmi kurumların onaylarını alarak limanı geliştirmek üzere yatırımlarına devam ettiklerini de belirterek, şunları kaydetti: ''Planlamamız içinde bu yıl öncelikle iskelelerimizin uzatma ve bağlama dolfenlerini inşa edeceğiz. Sonraki adımda 3. iskele projemiz hayata geçecek. Bu projeler, ülkemiz açısından çok önemli. Çünkü 23 yıllık bir limancılık projeksiyonunu öngörüyoruz. Hedefimiz en az 1 milyon kruvaziyer yolcusunun girdisini sağlamak. Bacasız fabrika olarak nitelendirilen turizm de kruvaziyer ayağının önemi bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Yurt dışında birçok rakip ülke bu konuda yatırımlarını tamamlamak üzere. Biz de bu konuda geri kalmamalıyız. Bugün limanımıza yanaşan gemi seferinin planlaması en az 3 yıl önce yapılıyor. Bu nedenle bizlerin de en az 3 yıl önden düşünmesi gerekli. Bu kış planladığımız yatırımlarla en az 70 gemi seferi ile birlikte 200 bin yolcu artışı bekliyoruz''.



















