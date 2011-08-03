T24 LogoT24 Logo
Çevre

Kuşadası'na 10 yıl sonra gelen Caretta öldürüldü

Kuşadası'na 10 yıl sonra yumurtalarını bırakan Caretta Caretta türü iki deniz kaplumbağası öldürüldü.

03 Ağustos 2011 03:00

T24 - Kuşadası'na 10 yıl sonra yumurtalarını bırakan Caretta Caretta türü iki deniz kaplumbağası öldürüldü.



Nesli tükenmek üzere olan Caretta Carettalar 10 yıl sonra Kuşadası sahiline yumurtalarını bırakmış, vatandaş ve hayvan severler tarafından yuvalar şeritlerle çevrilerek koruma altına alınmıştı.

Bu hassasiyete rağmen iki Caretta Caretta, bir hafta içinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından başlarına sert cisimle vurarak öldürüldü.

Yumurta bırakmak üzere gelen deniz kaplumbağalarını korumak için büyük çaba sarf eden Kuşadası Kaymakamlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ile vatandaşlar, iki yetişkin kaplumbağanın öldürülmesini tepkiyle karşıladı.



EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, ''Uzun yıllar sonra Kuşadası sahiline yumurtalarını bırakan bu sevimli deniz canlıları hakkında vatandaşların bilgi sahibi olması için, Kaymakamlığı ve EKODOSD işbirliğiyle yumurtaların olduğu alana bilgilendirme tabelası diktik.

Bizler geldikleri için sevinirken, son 1 hafta içinde 2 yetişkin bireyi başlarından almış oldukları darbe sonucu kaybettik. Ölen Carettalar, Dilek Yarımadası- Büyük Deltası Milli Parkı Şube Müdürlüğünden alınan izinle, milli parka gömüldü'' şeklinde konuştu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24