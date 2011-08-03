Kuşadası'na 10 yıl sonra gelen Caretta öldürüldü

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Nesli tükenmek üzere olan Caretta Carettalar 10 yıl sonra Kuşadası sahiline yumurtalarını bırakmış, vatandaş ve hayvan severler tarafından yuvalar şeritlerle çevrilerek koruma altına alınmıştı.Bu hassasiyete rağmen iki Caretta Caretta, bir hafta içinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından başlarına sert cisimle vurarak öldürüldü.Yumurta bırakmak üzere gelen deniz kaplumbağalarını korumak için büyük çaba sarf eden Kuşadası Kaymakamlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ile vatandaşlar, iki yetişkin kaplumbağanın öldürülmesini tepkiyle karşıladı.EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, ''Uzun yıllar sonra Kuşadası sahiline yumurtalarını bırakan bu sevimli deniz canlıları hakkında vatandaşların bilgi sahibi olması için, Kaymakamlığı ve EKODOSD işbirliğiyle yumurtaların olduğu alana bilgilendirme tabelası diktik.Bizler geldikleri için sevinirken, son 1 hafta içinde 2 yetişkin bireyi başlarından almış oldukları darbe sonucu kaybettik. Ölen Carettalar, Dilek Yarımadası- Büyük Deltası Milli Parkı Şube Müdürlüğünden alınan izinle, milli parka gömüldü'' şeklinde konuştu.